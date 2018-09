Un «Pac-Man gigante» limpiará 88.000 toneladas de plástico del océano System 001 / The Ocean Cleanup The Ocean Cleanup se enfrenta al «Gran Parche de Basura» del Pacífico SARA BORONDO Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:11

El holandés Boyan Slat tenía 16 años cuando comprobó en una sesión de buceo de Grecia que le rodeaban más plásticos que peces. Según su biografía, en ese momento decidió consagrar su vida a limpiar la contaminación de los océanos y a los 18 años, en 2013, abandonó sus estudios en ingeniería aeroespacial y fundó The Ocean Cleanup, que hoy cuenta con un equipo de más de 70 ingenieros, investigadores, científicos y diseñadores dedicados a inventar un sistema que consiga eliminar las islas de basura plástica que se acumulan en los mares y que se conocen como parches de basura o sopas de plástico.

En estos momentos el proyecto empieza a convertirse en realidad ya que el Ocean Cleanup Project System 001 partió el pasado domingo de la bahía de San Francisco (California, EE.UU.) remolcado por el buque Maersk Launcher rumbo al Gran Parche de Basura del Pacífico, con la intención de comenzar un proceso que elimine esta gigantesca sopa de plástico.

El System 001 consiste en un gran flotador de 600 metros de largo en la superficie del agua y una red sumergida en el agua tres metros. La barrera será remolcada por dos embarcaciones, con lo que adoptará una forma de U que atrapará poco a poco la basura plástica «como un Pac-Man gigante» -explica la web de The Ocean Clean Up-, de forma que no escape por la superficie ni por debajo de la red y la arrastrará hasta la costa, donde será recuperada para ser reciclada.

De momento el sistema se probará durante dos semanas a 240 millas náuticas de la costa de California antes de dirigirse al Parche, a 1200 millas náuticas. El objetivo principal del System 001 es probar la tecnología e iniciar la limpieza pero también se busca recoger datos que sirvan para mejorar el diseño de la barrera en el futuro.

El System 001 utilizará para llevar a cabo este arrastre las corrientes marinas, el viento y las olas. Los ordenadores necesarios para controlar el proceso se alimentan con energía solar, lo que abarata el sistema de producción de barreras. The Ocean Clean Up tiene previsto construir en los próximos dos años unas 60 barreras que servirían para retirar la mitad del plástico del Gran Parche de Basura del Pacífico en cinco años y avanzar hacia el objetivo final de The Ocean Clean Up: reducir la cantidad de plástico en los océanos del mundo en, al menos, un 90% para 2040.

El Gran Parche de Basura del Pacífico es el más grande que se conoce, con un tamaño aproximado de tres veces Francia y se encuentra situado entre las costas de California y Hawaii (ambos de Estados Unidos). Los restantes están en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, el Atlántico sur y el Océano Índico. Se calcula que el 80% de la basura que los compone se ha generado en tierra y el 20% procede de los barcos; las corrientes se llevan los desechos y los plásticos se descomponen en trozos más pequeños, pero siguen siendo plástico. Los animales marinos se los comen y pasa a formar parte de la cadena alimenticia.

Para convertir en realidad el proyecto Slat empezó apoyándose en cerca de 100 científicos e ingenieros voluntarios que elaboraron un estudio de viabilidad, y después presentó una campaña de microfinanciación que recaudó más de dos millones de dólares estadounidenses (1,86 millones de euros) a lo que hay que añadir contribuciones económicas en donaciones hasta llegar a los 35 millones de dólares (30,2 millones de euros)