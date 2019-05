Las ventas de teléfonos Huawei caen en picado en España y las devoluciones «se duplican» tras el veto de Google Un hombre se ajusta la corbata ayer en una tienda de Huawei. / Efe Los expertos advierten de que la situación es especialmente delicada en nuestro país, donde la compañía fue el año pasado líder del sector al vender tres millones de móviles JAN ECHEVARRÍA Miércoles, 22 mayo 2019, 09:53

El veto de Google a Huawei está pegando fuerte en países de todo el mundo y muy particularmente en España, donde el fabricante asiático es líder de ventas. EE UU y China pretenden ser dos 'economías de Estado' en el ámbito tecnológico y su emplazamiento para que la UE y Japón decidan alinearse en un bando u otro está sacudiendo un negocio millonario cuyos vaivenes tienen consecuencias directas en otros gigantes como Amazon, El Corte Inglés, MediaMarkt y PhoneHouse, Telefónica, Orange, Vodafone... la lista es enorme.

Ante este panorama, los usuarios se están mostrando reacios a apostar por teléfonos de la marca china. Y, como era de preveer, las ventas se han desplomado y las cancelaciones de pedidos y devoluciones son ya numerosas en nuestro país, según explican responsables de las compañías afectadas. Esas mismas fuentes apuntan que las devoluciones de móviles en España se han «duplicado» esta semana y que, desde que se conoció la restrictiva medida, las cancelaciones de pedidos han aumentado de forma considerable. No se sorprendan, por tanto, si al acudir a reparar su teléfono o comprar uno nuevo las colas sin interminables. Son días de muchas dudas y reclamaciones. Y es que, como decíamos, en 2018 la compañía vendió en España tres millones de móviles, siendo líder de ventas del sector.

Pero ¿qué sucede con quienes cuentan desde hace tiempo con un Huawei? Expertos llaman a la tranquilidad y apuntan que estos usuarios recibirán «todas las actualizaciones necesarias» y podrán seguir utilizando como hasta ahora las aplicaciones de Google. No sucede lo mismo al preguntarles sobre futuros productos de Huawei. Según apuntan, las negociaciones entre Google y Huawei están en curso y el resultado de las mismas se aclarará en su momento. No obstante, siendo sinceros, la incógnita de hasta qué punto sus teléfonos seguirán pudiendo contar con los servicios actuales de Google, u otros muy similares, sigue sin estar despejada y, dada la evolución de las últimas semanas, todo parece indicar que las ventas de la empresa seguirán cayendo en los próximos meses.

Y todo eso sin mencionar que otras empresas tecnológicas estadounidenses podrían seguir los pasos de Google y provocar una especie de apocalipsis tecnológico. Pongámonos en situación. Imagínense su teléfono sin Facebook ni Whatsapp. Da miedo, ¿verdad? Pues no es algo imposible. Basta con mirar atrás y recordar lo sucedido con Windows Phone, el intento de Microsoft de crear un sistema alternativo a Android. Este sistema operativo contó desde el primer momento con el inconveniente de no poder acceder a numerosos servicios de Google, pues la empresa lo vio como una amenaza y no lanzó aplicaciones para ese sistema. Expertos apuntan que esa no fue la causa de su fracaso, pero está claro que fue una de las cosas que contribuyó a la desaparición del sistema móvil de Microsoft. Ahora habrá que esperar si sucede lo mismo con Huawei o las cosas se templan y la paz acaba instaurándose entre quienes aspiran a convertirse en los líderes de la tecnología.