Probamos el OnePlus 15: una batería de 7.300 mAh para olvidarse del cargador durante cuatro días El nuevo teléfono de la marca china estrena el procesador más potente del mercado y una tasa de refresco de pantalla nunca vista hasta ahora

Iñaki Juez Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:48 | Actualizado 15:53h.

'Flagship killer' es un concepto muy popular en el mundillo de la tecnología y que normalmente es utilizado para referirse a teléfonos muy avanzados a un precio atractivo. Si hay una marca que desde sus inicios ha personificado esta estrategia empresarial ha sido OnePlus. Han pasado 11 años desde su primer smartphone, pero el ADN del fabricante chino sigue intacto. Y no hay más que ver el OnePlus 15, presentado este jueves en el mercado europeo, para darse cuenta de ello. Un teléfono que tutea sin rubor a los últimos iPhones y a los Android más punteros sin necesidad de que nos tengamos que gastar casi 1.500 euros en el empeño. Tras pasar los últimos días usándolo como móvil principal, llega la hora de escribir el análisis del que puede ser el gran tapado del año en el mercado de la telefonía móvil.

Diseño: grande y cómodo a la vez

Ampliar I.J.

Seamos sinceros. Nada más verlo, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza es encontrarme con otro clon del iPhone. Y esa, al contrario de lo que pudiera parecer en un principio, es una muy buena noticia. Y es que se ha demostrado que el diseño de los teléfonos de Apple es, además de bonito, tremendamente eficaz a la hora de garantizar su comodidad de uso. Sobre todo a la hora de sostener el terminal con una sola mano. Incluso los de gran pantalla. Pese a sus 16,14 centímetros de largo y 7,67 de ancho, es un móvil muy fácil de agarrar gracias a sus bordes redondeados. Y lo mismo se podría decir de sus laterales, con sus 0,82 cm de grosor y con unas formas también inspiradas en las de los productos de la manzana mordida. Naturalmente, también ayuda a la portabilidad de este OnePlus su comedido peso de 215 gramos, 16 menos que el del iPhone 17 Pro Max.

En cuanto a los materiales escogidos, nada que objetar. El aspecto premium del teléfono es indiscutible con un vidrio mate de tacto sedoso para su parte trasera. En los laterales, nos encontramos con el ya imprescindible aluminio cepillado que aporta una elegancia extra al conjunto. Y no nos olvidemos de los colores escogidos por OnePlus para su nuevo teléfono: Infinite Black, Ultra Violet y Sand Storm. He tenido la oportunidad de probar el negro y luce realmente espectacular. Curiosamente, el color que ha dejado de lado Apple en su gama Pro. Un error que el fabricante chino no ha cometido.

La disposición de sus cámaras también es realmente bonita con una isla flotante dispuesta en la parte superior y escorada a la izquierda. Me parece un diseño mucho más atractivo que el de los nuevos buques insignia de la manzana mordida, aunque sobre gustos… Hablando de Apple, el teléfono también cuenta con un botón programable con diferentes funciones en su parte izquierda. Tanto éste como los de encendido y volumen se ven realmente firmes y robustos a la hora de pulsarlos. Ningún problema en este aspecto. Y de protección, también va sobrado: Corning Gorilla Glass Victus 2, de las mejores del mercado, para la trasera y IP68, IP69 y IP69K para el polvo y el agua, las más altas de la industria. De hecho, podemos sumergir el celular a 2 metros de profundidad durante 30 minutos y chorros de agua a alta presión y temperatura de hasta 80 grados centígrados sin que, en teoría, le pase nada. Una barbaridad.

Pantalla: una tasa de refresco de otra dimensión

Ampliar I.J.

Desde hace unos años, parecía imposible innovar en este aspecto, pero, de nuevo, los fabricantes chinos como OnePlus han conseguido marcar la diferencia. ¿Cómo? Aumentando los ya tradicionales 1-120hz de tasa de refresco adaptativa de la mayoría de las pantallas a los 165 como los que luce este pionero modelo. Eso sí, sólo en los videojuegos, ya que en los demás escenarios nos encontramos con la velocidad acostumbrada. ¿Se nota la diferencia? No soy de los que pasan mucho tiempo jugando con el móvil, pero sí que noto una mayor fluidez y una menor latencia gracias también a que el teléfono cuenta con un chip dedicado a este menester y que garantiza una velocidad de respuesta táctil de 3.200 Hz, la más rápida de la industria. Y es que es una gozada jugar a 165 frames por segundo de forma nativa en los videojuegos compatibles, algunos tan famosos como PUBG, Call of Duty o Real Racing 3. Un paso más a la hora de convertir a nuestros móviles en unas consolas de bolsillo gracias también a su giroscopio UAV de precisión 4.000 DPS, un sensor de alta sensibilidad ideado para incrementar la precisión en los controles del juego.

Pero todo tiene un precio y, en este caso, este LTPO a 165 hz sólo es compatible con una resolución de 1,5K en vez de la 2K de otros teléfonos. Ningún drama en un panel OLED de 6,78 pulgadas como el de este OnePlus 15. En todo caso, nos quedamos con una resolución FullHD+ (2772x1272 píxeles) y densidad de 450 puntos por pulgada, más que suficiente para veamos fotos y vídeos con una gran nitidez. A destacar también una calibración de color de fábrica excepcional, sin gamas cromáticas estridentes o deslucidas.

También hay que resaltar unos biseles de pantalla mínimos de tan solo 1,15 mm provocando un efecto casi todo pantalla en el frontal de este modelo con un ratio 20/9. Y como curiosidad, la posibilidad de alcanzar un nivel de brillo de tan solo 1 nit para proteger nuestra salud ocular cuando manejamos el móvil a oscuras. El máximo se queda en 1.800 nits para garantizar una más que correcta visualización en exteriores aunque esta cifra se queda un poco corta respecto a lo que está ofreciendo la competencia en este apartado. En todo caso, no es un dato preocupante. Quizás, echo en falta una capa anti reflejos como la que usa Samsung o Apple en sus gamas más altas aunque también es cierto que de momento no es una característica suficientemente extendida entre el resto de fabricantes. Para compensarlo, el lector de huellas ultrasónico debajo de la pantalla es una maravilla: rápido y fiable, aunque también contamos con identificación facial si queremos una capa de seguridad extra.

Procesador: potencia bruta de última generación

Ampliar I.J.

El cerebro de un teléfono es la característica que puede marcar la diferencia y aquí OnePlus no ha querido andarse con medias tintas. De hecho, es el primer móvil en estrenar en el mercado occidental el Snapdragon 8 Elite Gen 5, especialmente diseñado para la Inteligencia Artificial (IA). En otras palabras, no hay un procesador más potente. Y, como no podía ser de otra forma, el móvil vuela gracias también a sus 12 GB de memoria base, 16 en el caso de la configuración máxima. Y da igual la tarea que tenga que acometer. Tanto a la hora de ejecutar videojuegos, realizar funciones de IA o procesar vídeos. No soy aficionado a los test de velocidad, los famosos benchmarks, pero lo cierto es que de nuevo Qualcomm, su fabricante, vuelve a coger distancia respecto al último A19 Pro de Apple. Su GPU Adreno, su fabricación en 3 nanómetros y sus ocho núcleos, dos de ellos a 4,6 GHz y el resto a 3,62 GHz, se notan en el día a día.

Números aparte, más interesante para mí es notar que el teléfono no se calienta en el día a día. Incluso cuando está a pleno funcionamiento. Naturalmente, no es lo mismo probar un teléfono en otoño que en verano, pero incluso en videojuegos con elevada carga gráfica no se nota una temperatura excesiva. Todo un logro en el que seguro tiene mucho que ver, además de su chip de última generación, su sistema refrigerador de pantalla de alta velocidad 360 Cryo-Velocity Cooling Sytem, además de su cámara de vapor de 5.731 mm. El caso es que es una de las mejores sensaciones que he tenido en un móvil en años. Y eso que lo he utilizado sin funda, con lo que al final se está más en contacto con la superficie del móvil que sin ella.

También destacar en este apartado un chip dedicado a garantizar una mayor velocidad de la conexión Wifi 7. En mi caso, no es algo que haya notado una mejoría en exceso pero puede ser por la propia naturaleza de mi instalación de fibra que por el móvil. En todo caso, toda ayuda es poca cuando necesitamos una baja latencia, sobre todo en los videojuegos, y a la hora de proporcionar una mayor estabilidad sin caídas de conexión. Respecto a su disco duro, tenemos dos configuraciones de 256 GB y 500 GB que suponen, como no podía ser de otra forma, un rango distinto de precios. Al final, llegaremos a este punto.

Batería: una autonomía de ensueño

Ampliar

Por si no era suficiente poder estrenar el último y más veloz procesador del mercado, el OnePlus 15 posee otro gran atractivo ideado para hacer la vida más fácil a sus usuarios. 7.300. Estos son los miliamperios de su gigantesca batería con un 15% silicio, mientras que fabricantes tan importantes como Apple, Samsung o Google siguen anclados en los 5.000. ¿Qué supone en la práctica tener una pila con tecnología Silicon NanoStack de tales dimensiones? Pues una autonomía bestial como nunca antes había visto en un teléfono. Para poner en contexto: con un uso intensivo (cámara, GPS y funciones de IA) he llegado al final del día con un 49% y tres horas y media de pantalla. Pero es que con un uso moderado he logrado alcanzar los cuatro días sin necesidad de cargarlo. Lo dicho, un lujo. Con un uso normal, podemos llegar a la noche con un 75% de batería. Unos números impresionantes que hacen posible que la autonomía deje de ser por fin un quebradero de cabeza para los futuros dueños de este teléfono.

Ampliar Datos de batería tras dos días de uso normal y un día de uso moderado. I.J.

Y si es necesario enchufarlo, no pasa nada porque, si se cuenta con un cargador compatible que no está incluido en la caja (lo normal, vamos), podemos pasar del 0 al 100% en 39 minutos. Con sólo diez minutos, ya tendremos autonomía para pasar buena parte del día. Y todo ello gracias a sus 120 W de carga por cable y 50 W inalámbrica, aunque en este último caso los números ya no son tan espectaculares. Y para los que tengan miedo de que la pila pueda deteriorarse más fácilmente a esas velocidades de vértigo, la marca china promete mantener el 80% de su salud tras cuatro años de uso. Habrá que verlo, pero, a priori, no tendría que ser algo tan extraño, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías incluidas en estas modernas baterías. Incluso pueden funcionar perfectamente a -20°C, siendo especialmente indicada para aventureros en parajes con temperaturas extremas. Quizás se echa de menos la compatibilidad con la útil carga magnética que lucen los teléfonos de Apple o Google, pero está claro que no existe el móvil perfecto.

Software: Inteligencia Artificial para todos los públicos

Ampliar I.J.

OnePlus siempre se ha caracterizado por optar por una capa de personalización lo más sencilla posible, muy similar a la que pone la propia Google en sus teléfonos. Y este nuevo modelo no es una excepción. Al contrario que otros móviles chinos, OxigenOS, su sistema operativo que corre sobre Android 16, carece de bloatware, es decir aplicaciones de terceros preinstaladas y de dudosa calidad, así como publicidad formando parte del propio sistema operativo. En concreto, esta versión 16 está especialmente enfocada en el vellocino de oro de estos tiempos como es la IA. Además de contar con la plena integración de Gemini, el asistente digital de Google, OnePlus no renuncia a su propia Inteligencia Artificial: Plus Mind.

¿En qué se traduce tanto despliegue de la nueva tecnología de moda? Pues por ejemplo en lograr que las transcripciones en tiempo real de su grabadora sean fabulosas, incluso cuando se realizan en varios idiomas. Doy fe de ello. Además, contamos con la posibilidad de realizar resúmenes de las grabaciones. Una auténtica pena que en España no llegue la grabación y transcripción de llamadas. Aquí la marca oriental prefiere no meterse en problemas con la legislación europea en esta materia, aunque Samsung sí ha dado este paso y, al parecer, pronto lo hará Google.

A destacar también en la capacidad de Plus Mind de convertirse en un auténtico cajón de sastre capaz de almacenar y ordenar distintos contenidos de interés como artículos, mensajes, recibos, etc. Y todo ello con sólo pulsar su botón, una tecla física y programable situada a la izquierda del terminal, o hacer un pantallazo usando un movimiento rápido de pantalla con tres dedos. Basta con eso para que se guarde en nuestro Mind Space particular. Incluso puede servir para añadir citas al calendario de forma automática. Que esté totalmente integrado con el Gemini de Google es una decisión de lo más inteligente para que podamos preguntar al asistente sobre todas esas cosas que hemos almacenado en nuestra nube personal debidamente encriptada para salvaguardar nuestra privacidad.

Y una novedad de esta versión de lo más muy útil si se viaja en un coche. La adopción del sistema Car Sick evita que nos mareemos cuando miramos el móvil con el vehículo en marcha. Algo que me sucede cada dos por tres. Gracias a la aparición de varios puntos en los laterales de la pantalla que se desplazan en consonancia con el movimiento del automóvil, se logra mitigar esa sensación de náusea cuando llevamos varios minutos de viaje. Funciona muy bien y son esos pequeños detalles que sirven para marcar la diferencia, aunque es justo reconocer que fue Apple el primer fabricante en adoptarlo en sus teléfonos.

Como punto negativo, no le vendría mal a OxigenOS un lavado de cara estético para modernizar un poco sus iconos, tipos de letra y menús, aunque es cierto que algunos de sus efectos de transición son visualmente espectaculares. En todo caso, soy consciente de que es una estética muy del gusto del usuario chino pero también es cierto que en occidente se ha quedado ya un poco viejuna, sobre todo si se la compara con las de Apple o Google. Por lo demás, se trata de una capa de personalización que garantiza una fluidez extrema, una característica que se ha convertido en el abanderado de este fabricante desde sus inicios. Y esas son, desde luego, palabras mayores.

Cámaras: fotos definidas y realistas

Ampliar I.J.

Y llegamos a otro punto importante en todo móvil de alta gama que se precie: las cámaras. ¿Y qué tal se comporta el OnePlus 15 en este aspecto? Pese a ser las mismas que en la generación anterior, lo cierto es que no se puede negar que aquí el fabricante chino ha realizado un gran trabajo con su nuevo algoritmo de procesamiento de imagen DetailMax Engine. Las fotos resultantes en todas las lentes se distinguen por sus colores naturales, sin estridencias cromáticas, y una gran definición. Quizás no tenga el efecto wow de otros móviles, pero no se puede negar los buenos resultados en todas las circunstancias salvo un sobreprocesado en fotos con fuertes contrastes claro-oscuros. Por fortuna, no es algo que sucede con frecuencia.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, nos encontramos con un sensor Sony IMX906 de 50 mpx con estabilización óptica (OIS) y una apertura focal de 1.8 con autofocus. Si a esto le unimos un postprocesado que recuerda mucho al de los Pixel de Google, es casi imposible sacar una mala instantánea. Incluso de sujetos en moviento. El HDR es totalmente fiable evitando las zonas quemadas por sobreexposición y clareando las más oscuras. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de este buen hacer de la marca perteneciente al conglomerado BBK (no confundir con la tradicional caja de ahorros vizcaína).

¿Y de noche? Pues lo cierto es que los resultados son estupendos logrando sacar luz donde no hay. Eso sí, me gusta que se vean que son fotos nocturnas con cielos negros en vez de azules oscuros como pasa con otros móviles. A destacar el detalle de las mismas con una reducción de ruido espectacular. Naturalmente, hay momentos en los que ya no caben milagros, pero aún así son instantáneas perfectamente usables. A continuación, algunas tomas que demuestran el buen nivel de esta lente en estas condiciones lumínicas.

Y a continuación, otra lente que cada vez es más valorada en los smartphones modernos: el zoom. El S5KJN5-W de Samsung posee un aumento óptico del 3,5X, quizás algo corto respecto a otros sensores que llegan al 5X. Eso sí, la marca asegura que realmente ofrece una calidad óptica del 7X gracias a sus 50 mpx, OIS incorporado y autofoco. En digital, podemos llegar hasta 120X, aunque los resultados, como no podía ser de otra forma, ya no son tan buenos. Eso sí, se echa de menos un sensor con una resolución de 200 mpx que tan óptimos resultados están dando en los teléfonos de la competencia.

De todas formas, hasta un 30X las fotos se ven realmente bien gracias al buen hacer de la fotografía computacional. Y, a diferencia de otras marcas, el teléfono no se inventa elementos para lograr unas imágenes definidas pese a ser captadas a distancias tan largas. Realmente, los resultados, teniendo en cuenta el hardware utilizado, son sorprendentes, aunque de noche ya bajan muchos enteros, porque con una apertura focal de 2.8 no hay espacio para muchos milagros.

También hay que destacar el ultra gran angular OV50D de 50 mpx con f/2.0. Buena resolución y apertura focal que hace que sea una lente todo terreno, tanto de día como de noche. OnePlus no ha descuidado este sensor hasta el punto de garantizar unos resultados muy similares al principal, tanto en definición como en colores resultantes. Para los que nos gusta usar este cámara por su fuerza dramática, es una gran noticia poder disparar con la garantía de que vamos a tener buenos resultados.

Asimismo, el ultra gran angular, que también cuenta con autofoco y un campo de visión de 116 grados, sirve para sacar fotos macro de lo más resultonas. No hay más que ver los siguientes ejemplos para darse cuenta de que los amantes de las fotos de cerca pueden estar tranquilos en este aspecto.

Ampliar I.J.

Quizás el patito feo de este conjunto de cámaras sea la frontal, una Sony IMX709 de 32 mpx. No se me entienda mal, los resultados con esta lente no son malos pero se nota la diferencia de definición con las traseras, sobre todo de noche. Y es que su apertura focal de 2.4 es un lastre a la hora de sacar fotos cuando las circunstancias lumínicas no son favorables. Los selfies son más que aceptables aunque el tono de la piel suele ser más blanco que el real, seguramente por una cuestión estética orientada al mercado asiático. Pero nada excesivamente preocupante. A destacar también la función AI Portrait Glow, que permite mejorar las fotografías de tipo retrato como si lo hiciera un fotógrafo profesional en su estudio. Funciona muy bien y los resultados son sorprendentes.

Ampliar I.J.

¿Y el vídeo?. Realmente es una sorpresa que pueda llegar a una definición de 8K a 30 frames por segundo con un zoom óptico máximo de 3,5X y 18X digital. Pero la configuración que usaremos más a menudo y que es compatible con todas sus lentes será la de 4K a 120 fps, una cantidad muy elevada que garantiza una gran calidad en las tomas que casi son cinematográficas gracias también a su compatibilidad con Dolby Vision. En ese sentido, la estabilidad es realmente buena, sin nada que envidiar a la de otros teléfonos de alta gama. Y eso, tratándose de marcas como Apple o Google, ya es mucho.

Conclusiones: un teléfono sin apenas puntos débiles

Ampliar I.J.

Y llegamos a la hora de la verdad de todo este artículo. ¿Merece la pena gastar nuestro dinero en este OnePlus 15? Hay que recordar que nos encontramos ante un móvil de gama alta, por lo que no es precisamente barato: 979 euros la versión de 12 GB RAM con 256 GB de disco duro y 1.129 la de 16GB RAM y 512 de memoria interna, la más interesante si queremos estirar la vida útil del teléfono de cara a futuros requisitos técnicos de las próximas actualizaciones de software, sobre todo en lo relacionado con la Inteligencia Artificial. Pero hay que recordar que otros teléfonos de similares características valen 300 euros más, por lo que el último lanzamiento de la marca china, a la venta desde este mismo jueves, es realmente una muy buena compra.

De hecho, cuenta con características que no están presentes en otros smartphones como el procesador más potente del mercado y una tasa de refresco de 165hz. Por si fuera poco, su conjunto de cámaras, aunque mantiene la resolución de su predecesor, cumple con creces a la hora de captar fotos con colores naturales y bien definidas, lo que no pueden decir muchos móviles de gama alta de la competencia. Y, además, cuenta con un diseño muy bonito y, pese a sus elevadas proporciones, muy cómodo de sostener con una sola mano. Y qué decir de una batería de 7.300 mAh que te hace que te olvides del cargador durante días, eliminando de un plumazo una de las principales causas de estrés de los usuarios de smartphones. En definitiva, uno de los teléfonos del año que demuestra que la marca OnePlus está más viva que nunca ofreciendo unas altas dosis de calidad tanto a nivel de hardware como de software que ya quisieran otros fabricantes más mediáticos.

Temas

Android

teléfono