Primera toma de contacto con los OPPO Find X9: los teléfonos que buscan liderar la fotografía móvil La marca china inicia en Barcelona el lanzamiento global de su nueva serie de teléfonos de generosas baterías

Iñaki Juez Enviado especial. Barcelona Martes, 28 de octubre 2025, 17:22 | Actualizado 17:34h.

Redefinir la fotografía móvil. Es el ambicioso objetivo que se ha planteado Oppo con su serie Find X9, presentada este martes en Barcelona, la ciudad elegida por la marca china para iniciar el lanzamiento global de sus dos nuevos y esperados teléfonos de gama alta.

Los Find X9 y Find X9 Pro, que ya aparecieron a mediados de mes en el mercado chino, han sido los protagonistas absolutos de la presentación celebrada en la Ciudad Condal. Allí, EL CORREO ha podido realizar una primera toma de contacto con ambos teléfonos. De momento, y a falta de un análisis más exhaustivo, nada que reprochar a su diseño, avanzadas funciones y poderío fotográfico. Está claro que estas móviles se han diseñado para competir directamente con los últimos iPhones.

«Con la serie Find X, Oppo sigue superando fronteras en el campo de la fotografía móvil, combinando un hardware líder en el sector con una tecnología fotográfica computacional de última generación», afirma Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de la marca china. ¿Cómo lo harán posible? Gracias a su alianza con Hasselblad, el mítico fabricante sueco de cámaras con el que «estamos consiguiendo un avance monumental en la calidad de imagen», añade el directivo.

Es muy complicado en el marco limitado de una presentación comprobar si Oppo ha cumplido con su promesa de dar un paso de gigante en la telefonía móvil con el sistema LUMO Image Engine, la solución de fotografía computacional propia de la multinacional del gigante asiático. En las capturas que hemos podido tomar con el Find X9 Pro, se puede ver una gran nitidez en las imágenes y un tratamiento de color muy atractivo, acorde con lo que se espera en estos tiempos de subida inmediata de fotos y vídeos a las redes sociales. Si no son los primeros, desde luego estos teléfonos se quedarán muy cerca de los puestos de honor.

Y eso es posible gracias a su innovador teleobjetivo Hasselblad de 200 Mpx presente en el Find X9 Pro. Una auténtica barbaridad, ya que no hay otro con una resolución tan grande en el mercado. Desde luego, hemos podido comprobar en vivo y en directo una gran calidad en las fotos tomadas a un máximo de 120x. Unas imágenes realmente nítidas pese a que una sala cerrada no es el mejor sitio para realizar este tipo de pruebas. Habrá que esperar cuál será su desempeño en el día a día de este sensor con apertura focal de 2.1 y estabilizador óptico (OIS). El modelo normal se tiene que conformar con uno de 50 mpx, f/2.6 y OIS.

Cámaras con gran resolución

Lo mismo se puede decir del resto de conjunto de cámaras de estos teléfonos. En el pro, nos encontramos con una principal de 50 mpx con apertura focal 1.5 y OIS. En el normal, la principal es similar pero con una f/1.6. Y ambos modelos incluyen un ultra gran angular de 50 mpx y f/2.0. También hay que recordar que el Find X9 Pro incorpora una cámara delantera de 50 mpx y f/2.0 mientras que el Find X9 se tiene que conformar con un sensor de 32 mpx y f/2.4. En ambos casos, los selfies prometen.

Respecto al vídeo, estos teléfonos admiten la grabación de hasta 4K a 120 fps en Dolby Vision, prometiendo una fluidez cinematográfica. En ese sentido, incorpora capturas en formato LOG, el equivalente del RAW en fotografía, para que los profesionales del sector audiovisual puedan editar las secuencias con programas profesionales. Incluso son capaces de recoger un óptimo sonido a gran distancia de la fuente del mismo, gracias a su tecnología de cancelación de ruido por IA, lo que es tremendamente útil en los conciertos. Hablando de distancias, admite un zoom de 18x, una cifra impresionante

Al natural, la serie Find X9 gana muchos enteros. Realmente ambos teléfonos presentan un diseño muy atractivo convirtiéndose en uno de los más bonitos que existen en el universo Android con esa isla vertical instalada en su parte trasera con los distintos elementos fotográficos cuidadosamente alineados. Un módulo, a mi parecer, mucho más elegante que el de los últimos iPhones. También ayuda que su grosor, ahora que están de moda los móviles delgados, sea de los más contenido con sólo 8,2 mm y 1,5 mm.

Acabados premium

Los colores elegidos también ayudan a que el conjunto se vea moderno y glamuroso. El modelo Find X9 está disponible en Titanium Grey, Space Black, y Velvet Red. El modelo Pro se presenta en Silk White y Titanium Charcoal. Ambos lucen espectaculares gracias también a su acabado de vidrio y su marco de aluminio, ambos mates. Y todo ello con una certificación IP69, contra chorros de agua a alta presión y el polvo, la más alta del mercado.

Precisamente, este tipo de materiales premium posibilita que sean teléfonos muy ergonómicos pese a sus generosas pantallas LTPO Amoled adaptativa de 120 Hz. En el caso del Find X9, de 6,59 pulgadas y en el Pro de 6,78. Ambas con unos biseles simétricos muy reducidos, de 1,15 mm en los cuatro lados. Llama la atención también sus 3.600 nits de brillo máximo y sus 1.800 de brillo medio, sobre el papel ideales para ver cualquier tipo de contenido a pleno sol. Incluso es capaz de iluminar el panel con 1nit de mínimo, algo nada habitual en el sector de la telefonía móvil.

Sobre el procesador elegido para gobernar los nuevos topes de gama de Oppo, nada que objetar. El MediaTek Dimensity 9500, presentado en sociedad recientemente, promete estar en la cúspide de estos chips en cuanto a potencia bruta y eficiencia gracias a su construcción de 3 nanómetros. Como siempre, habrá que probarlo más detenidamente, pero no debería haber problemas para que ejecute a la perfección los juegos con gran carga gráfica o las tareas de Inteligencia Artificial más complejas. También ayudan los 12 GB de RAM en el modelo básico y los 16 en el pro.

Batería enorme

Y, a continuación, otra de las características estrellas de estos nuevo Oppo: unas baterías con la avanzada tecnología de silicio-carbono de tercera generación y de gran capacidad: 7.025 mAh en el Find X9 y 7.500 mAh en el Find X9 Pro. Nada que ver con los 5.000 mAh que montan muchos gamas altas. De esta forma, el fabricante chino asegura que estos teléfonos cuentan con una autonomía de dos días con un uso medio sin tener que recurrir a un enchufe. Veremos, aunque todo indica que puede ser así. Y, desde luego, es una gozada contar con una carga rápida de 80 W, 50 W en carga inalámbrica, para poder recargar gran parte de la batería en un corto espacio de tiempo.

Tampoco está nada mal que ambos modelos partan de 512 GB de disco duro. Para la marcha china, los 256 GB que ofrecen otras marcas en sus topes de gama están ya obsoletos. Una gran noticia para aquellos profesionales que usan el móvil para tareas fotográficas y de vídeo. Y otro detalle, compartir sus creaciones con otros usuarios, tanto de Apple como de otras marcas de móviles y de ordenadores, es más fácil que nunca gracias a O+ Connect, un protocolo de comunicación ampliada que ofrece compatibilidad con ellos e incluido en ColorOS 16, la nueva versión de la capa del fabricante asiático sobre Android 16.

En definitiva, sobre el papel, un rival temible para el resto de fabricantes de smartphones que ven como marcas chinas como Oppo siguen incansables en su lucha hacia la excelencia combinando una grata experiencia de uso con los últimos componentes en el mercado para diferenciarse de sus competidores. Buen conjunto de cámaras, buen procesador, buenas baterías.... Móviles prácticamente perfectos, sin fisuras y ahora también con muchos años de actualizaciones aseguradas.