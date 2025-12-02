Primer contacto con el Realme GT 8 Pro: el primer móvil enfocado en la fotografía callejera

No es ningún secreto que en la competitiva industria de la telefonía móvil un tope de gama debe contar entre sus características más punteras con ... un buen conjunto de cámaras. Y el Realme GT 8 Pro, presentado este martes en Madrid para el mercado español, no es una excepción. EL CORREO ha estado presente en la puesta de largo del último buque insignia de la marca china para poder tener una primera toma de contacto con un smartphone claramente enfocado en la fotografía y, en concreto, en la callejera.

Y es que Realme se alió hace cuatro años con RICOH GR, la conocida marca japonesa de cámaras, para dotar a este GT 8 Pro de una personalidad muy acusada a la hora de sacar fotos. La idea es garantizar al usuario una experiencia de uso similar a la que tienen los dueños de estas máquinas fotográficas, totalmente enfocadas a las instantáneas urbanas. ¿Lo ha conseguido? Imposible saberlo probando el teléfono, que cuenta con longitudes focales clásicas de 28 mm y 40 mm a golpe de recortes digitales, en un espacio tan reducido como el de una sala de exposición y por un tiempo tan limitado, pero, desde luego, los resultados prometen. El 'look' que tienen las fotos tras aplicar los filtros que corresponden a las cinco tonalidades clásicas de película RICOH GR –Standard, Positive, Negative, Monotone y High-Contrast Black & White– son impresionantes, contando con un procesado de imagen mínimo, elaborado eso sí por la propia compañía nipona.

En cierta forma, es como tener una cámara analógica de bolsillo y las fotos resultantes podrían incluso convertirse en virales en las redes sociales con solo una pizca de creatividad. Habrá que comprobar cómo se desenvuelve su sensor principal Sony LYT-808 de 50 MP, un todoterreno de tamaño 1/1.43, apertura f/1.8 y estabilización óptica OIS. Seguro que también ayuda a tener buenos resultados su teleobjetivo Ultra Clarity de 200 MP y de 1/1,56, con un zoom sin pérdidas de calidad de imagen de hasta 12X en fotos normales y 3X en retratos. Muy buenos datos para garantizar la nitidez de las instantáneas en las distancias largas, algo vital en las fotos urbanas, y en casi todas las condiciones gracias a su apertura focal de 2,6 y OIS.

Y si queremos apostar por un 'look' distinto, Realme ha incorporado, por fin tras los últimos modelos con resoluciones más modestas, una cámara ultra gran angular de 50 MP, con un campo de visión de 116° y apertura F2.0, lo que permite obtener fotos a una gran resolución tanto de día como de noche. Sobre el vídeo, podemos grabar en Dolby Vision a 4K y 120 fps, además de a una resolución máxima de 8K 30 fps. Y no nos olvidemos del formato Log 10 bits en 4K 120 fps, que permite una edición posterior de las secuencias captadas. Completa su sistema de cámaras un sensor frontal de 32 MP para poder hacer selfies de gran calidad.

Potencia bruta asegurada

Pero este Realme GT 8 Pro no sólo promete alcanzar la excelencia fotográfica. En potencia bruta no se va a quedar atrás, ya que cuenta con el procesador más avanzado del mercado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que tan buen sabor de boca nos dejó en el One Plus 15. Al chip de 3 nanómetros fabricado por TSMC, que incorpora una CPU a 4,6 GHz, hay que añadir otro, el Hyper Vision+ AI para gráficos de precisión avanzada y optimización inteligente, especialmente diseñado para soportar los videojuegos más avanzados como PUBG o Genshin Impact, con 144 Hz de frecuencia de actualización y resolución de 4K .

Gran batería de 7.000 mAh

Y, tal y como pudimos comprobar con el OnePlus, se trata de un procesador de los más eficientes en materia energética, al que Realme ha decidido ayudar con un moderno sistema de refrigeración para evitar que su móvil se sobrecaliente en exceso y evitar el gasto extra energético. Todo ello, unido a su gran batería de 7.000 mAh, promete una autonomía de varios días sin tener que pasar por un enchufe. Como siempre, habrá que verlo en el día a día, aunque el fabricante asegura que podemos reproducir vídeos de YouTube y TikTok durante más de 20 horas sin cesar. Y si es necesario recuperar la batería perdida, contamos con una carga ultrarrápida de 120W e inalámbrica de 50 W. Unas velocidades que permitirán tener el móvil totalmente cargado en muy poco tiempo. Y todo ello manteniendo en cintura el grosor del móvil en unos competentes 1,8 mm.

Brillo en máximos para usarlo a pleno sol

Y, claro está, su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y resolución de 2K con una tasa de refresco de 144 Hz también es propia de la gama alta con un brillo máximo de 7.000 nits, con 4.000 nits de media. Unas cifras brutales que deberían traducirse en poder usar el móvil a pleno sol sin problemas. Y, como suele ser habitual en estos casos, contamos con un sensor de huellas bajo la pantalla y un sistema de reconocimiento facial como sistema de seguridad anti intrusos.

El último gama alta de la marca china llega con Realme UI 7.0, la capa de personalización del fabricante que corre sobre Android 16, la última versión del sistema operativo de Google para móviles. Como nota curiosa, la empresa del grupo BBK ha realizado su propia adaptación del último y controvertido lenguaje de diseño de Apple para sus iPhones, Liquid Glass, aquí bautizado como Misty Glass. Veremos si al final lo acabamos quitando como nos ha pasado con el de la manzana mordida al ser muy complicado identificar los distintos iconos de un solo vistazo. Más interesante me parece la función para resumir las notificaciones, horarios y tareas en informes individualizados a determinadas horas de día como los que aparecen en los últimos móviles de Samsung.

Módulos de cámara intercambiables

Respecto al diseño, nos encontramos con unas formas con extremos redondeados que nos vuelven a recordar de nuevo a los iPhones de Apple. Y como ya hemos dicho muchas veces, eso es bueno porque conjuga la elegancia visual con la usabilidad al hacer su agarre mucho más cómodo. Como nota curiosa, podemos modificar su redondeado módulo de cámaras por otro cuadrado, que es el que se está imponiendo en los últimos meses en el resto de móviles de la competencia. ¿Cómo es posible? Pues resulta que son intercambiables a través de un sistema de imanes y tornillos, una característica inédita en el mercado. Y llegamos a los materiales de construcción, algunos de ellos reciclados, donde nos encontramos con lo esperado: aluminio mate para los laterales y cristal para la trasera en dos colores: Urban Blue, con textura similar al papel, y Diary White que lucen mucho mejor al natural que en las fotos.

Precio final con oferta incluida

Sobre el precio, Realme ha intentado no sobrepasar la barrera psicológica de los 1.000 euros pese a tratarse de un teléfono de gama alta. Disponibles en el mercado a partir de este mismo martes, la versión de 12 GB de memoria base y almacenamiento de 256 GB se queda por 999 euros y, la más interesante, de 16-512 GB por 1.099 euros. Eso sí, hay una más que atractiva oferta, disponible hasta el 6 de enero, que rebaja en 100 euros ambas configuraciones con un cargador de 120 W de regalo, además de otro módulo intercambiable para las cámaras. En definitiva, un teléfono llamado a convertirse en un súper ventas en un mercado que comienza a estar copado por los fabricantes chinos con unos smartphones de altas especificaciones a un coste que , aunque elevado, sigue siendo más comedido que los de las otras marcas con productos de similares características.