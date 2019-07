Mi A3 es el nuevo smartphone de Xiaomi con Android One Xiaomi Mi A3 Versión nativa de Android y dos años de actualizaciones garantizados JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 17 julio 2019, 13:21

Xiaomi ha anunciado el lanzamiento de 'Mi A3', último smartphone de la serie Android One. Esto último garantiza que el terminal recibirá todas las actualizaciones de software lanzadas por Google, durante un periodo de dos años. Cuenta así con una versión nativa de Android, sin modificaciones por parte de su fabricante y con todas las ventajas del asistente por voz del gigante de Internet (Google Assistant).

El Xiaomi Mi A3 se antoja también uno de los mejores modelos en relación calidad precio. Comenzando por su pantalla táctil, AMOLED de 6,08 pulgadas con notch tipo gota. Ésta integra la última tecnología en reconocimiento de huellas dactilares, lo que permitirá desbloquear el teléfono hasta un 15% más rápido que en la generación anterior.

Con un peso de 173,8 gramos y un grosor de 8,4 milímetros, Mi A3 resulta ideal para su utilización con una sola mano. Además, su diseño implementa la tecnología Corning Gorilla Glass 5, a prueba de caídas y arañazos.

Respecto a la capacidad de procesamiento, el conjunto se supedita a un procesador Snapdragon 665 con 4GB de memoria RAM y capacidades de inteligencia artificial. Lo constataremos al utilizar la cámara frontal (de 32 megapíxeles, con opción de selfie panorámico y accionamiento por gestos) o triple trasera. Disponemos así de un sensor principal de 48 megapíxeles; un gran angular de 8 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles, todos ellos al servicio de la detección automática de escenas.

El conjunto se completa con una batería de 4.030 mAh (la mayor capacidad de la serie Mi A hasta la fecha), compatible con carga rápida de hasta 18 vatios mediante un puerto USB-C. También encontramos un conector jack para auriculares, por si no queremos recurrir al sistema de audio frontal.

Xiaomi Mi A3 estará disponible en tonalidades 'Kind of Grey' (gris), 'Not just Blue' (azul) y 'More than White' (blanco), contando las dos últimas con un patrón holográfico. El modelo con 4GB de RAM y 64GB de allmacenamiento interno costará 249 euros; a partir del 24 de julio. Ese mismo día podrá reservarse una versión con idéntica memoria RAM y 128GB en capacidad de almacenamiento, por 279 euros.