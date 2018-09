Nintendo anuncia una Nintendo Switch edición especial Pikachu & Eevee Nintendo Switch edición especial / Nintendo Incluye Pokémon: Let's Go preinstalado y el accesorio Poké Ball Plus SARA BORONDO Martes, 11 septiembre 2018, 11:27

Cuando salgan a la venta el 16 de noviembre los juegos Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee lo harán acompañados de un pack especial de Nintendo Switch que incluye una consola con dibujos de Eeve y Pikachu en la parte frontal del dock y sus siluetas en la parte trasera de la consola, unos joy-con con los colores respectivos de los dos pokémon, un mando Poké Ball Plus y una versión preinstalada de uno de los dos juegos.

Esta es una de las novedades que Nintendo ha anunciado las últimas horas para uno de sus lanzamientos fuertes del año, del que también se han ofrecido varias informaciones como las Técnicas Secretas con las que Pikachu e Eeve ayudarán a los jugadores a superar obstáculos eliminando arbustos, moviéndose sobre el agua o volver rápidamente a ciudades y pueblos ya visitados, o que estos dos pokémon tendrán también movimientos exclusivos en los combates que serán más potentes cuanto más fuerte sea la amistad del pokémon con su entrenador y que podrán utilizar incluso aunque no estén participando en el combate. Para potenciar esta relación entre Eeve o Pikachu y su entrenador se puede interactuar fuera de los combates con un icono en el menú principal, dándole mimos o jugando con él.

El juego, una reinterpretación de Pokémon Amarillo, transcurre en la región de Kanto, donde está ciudad Azulona, apodada «la ciudad de los sueños irisados», que tiene sala de juegos. Erika, la líder del gimnasio de la ciudad, está especializada en pokémon de tipo planta.