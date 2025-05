Llega la fiebre por los móviles ultradelgados: así es el nuevo Galaxy S25 Edge

Iñaki Juez Martes, 13 de mayo 2025, 12:11 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Crear tendencia. Es lo que intentan todos los fabricantes de cualquier tipo de producto, y los de la telefonía móvil no son ninguna excepción. Sucedió con los smartphones de gran tamaño, con los plegables y ahora les toca el turno a los celulares ultradelgados. El Samsung Galaxy S25 Edge, dado a conocer en el último Mobile World Congress de Barcelona, se pone por fin a la venta en España y da el pistoletazo de salida a estos dispositivos enfocados en este tipo de diseños. De esta forma, la marca coreana logra adelantarse a Apple y a su hipotético modelo extrafino que llegaría en octubre de este año si se cumplen todas las previsiones.

Este teléfono pertenece a la familia S25 y eso significa que forma parte de la gama alta de Samsung. De hecho, comparte muchas características del Ultra, su buque insignia. Como su cámara principal de 200 mpx, lo que garantiza unos grandes resultados fotográficos. Le acompaña un ultraangular de 12 mpx para los amantes de este tipo de sensor. Lo único que se sacrifica es su zoom x5, aunque la tecnología digital tratará de que se puedan hacer fotos de larga distancia con una mínima calidad. Y lo mismo se puede decir de su procesador, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una auténtica bestia en cuestión de rendimiento, que es ideal para ejecutar Gemini Live, Now Bar, Now Brief y demás funciones de Inteligencia Artificial.

Sobre el papel, no se puede negar que el Samsung Galaxy S25 Edge es un teléfono espectacular con tan sólo 5,8 mm de grosor y un peso de 163 gramos, por los 8,2 mm y 232 gramos del Ultra. Como se puede comprobar, además de elegante, el teléfono promete ser muy cómodo a la hora de manejarlo con una sola mano pese a contar con una generosa pantalla de 6,7 pulgadas QHD+ Dynamic Amoled con tasa de refresco adaptativo de 1-120 hz. Lo mejor de lo mejor.

Un diseño valiente con interrogantes

Eso sí, también es un móvil que genera más de una duda. Como la relacionada con su resistencia. ¿Su extrema delgadez no provocará que se pueda llegar a doblar sin que nos demos cuenta? En el recuerdo de todos los aficionados a la telefonía está el iPhone 6, cuyo diseño provocaba que se deformara con facilidad cuando se le sometía a una presión excesiva. Samsung asegura que debemos estar tranquilos y lo fía todo a su robusto marco de titanio para evitar este tipo de disgustos, además de a su pantalla con protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2, la mejor del mercado.

Otro punto débil, quizás el más importante, puede estar en la autonomía. Y es que este Samsung Galaxy S25 Edge monta una batería de tan solo 3.900 mAh de capacidad, cuando la mayoría de los móviles con este tamaño de pantalla superan los 5.000. ¿Resistirá al menos todo un día sin que tengamos que buscar un enchufe con un sistema de carga que, por si fuera poco, no es la más rápida del mercado con sus 25W? Habrá que comprobarlo en vivo y en directo, aunque los coreanos aseguran que la optimización de su sistema operativo y, sobre todo, la eficiencia energética de su procesador, obrará el milagro. Veremos, sobre todo, qué pasará cuando tenga que ejecutar las exigentes tareas de Inteligencia Artificial, como el borrador de audio o el asistente de dibujo, o cuando ejecutemos videojuegos.

Samsung Galaxy S25 Edge ya está disponible en precompra en colores titanio plata, azul y negro intenso. El modelo de 6GB de RAM con 256 GB de disco duro cuesta 1.259 y el de 512 GB está disponible por cien euros más. ¿Tendrá éxito un móvil que sacrifica componentes tan importantes como la batería o el zoom óptico por una cuestión estética? Desde luego, será interesante ver cómo responde el mercado a la última reinvención de un dispositivo que, salvo la lógica actualización de sus componentes, hace tiempo que se mantiene invariable a excepción, claro está, de los plegables. Pero esa ya es otra historia.

Características técnicas

Pantalla

6,7 pulgadas* QHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

Tasa de Refresco Super Smooth 120Hz (1~120Hz)

Vision booster

Tono de color adaptativo

*Medida en diagonal, la pantalla del Galaxy S25 Edge tiene un tamaño de 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,5 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

Dimensiones y Peso

75.6 X 158.2 X 5.8mm, 163g

Cámara

Cámara ultra gran angular de 12 MP. F2.2

Cámara gran angular de 200 MP. OIS F1.7, 2x zoom calidad óptica

Cámara frontal de 12MP, F2.2

Memoria y Almacenamiento

12 + 512GB

12 + 256GB

Batería

3.900 mAh. Carga con cable: hasta un 55 % de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25 W. Carga inalámbrica rápida.

Sistema Operativo

Android 15. One UI 7

Red y Conectividad

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.4

Resistencia al agua

Clasificación IP68: Resistente al agua y al polvo según condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

