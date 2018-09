Cómo instalar iOS 12 hoy en tu iPhone

El nuevo sistema operativo móvil de Apple, iOS 12, estará disponible para descarga a las 19:00 horas peninsulares. Antes de su instalación, conviene realizar una serie de comprobaciones. Primeramente, si nuestro dispositivo resulta compatible.

iOS 12 casa con los siguientes modelos de smartphone: iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Por su parte, son compatibles los iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini 4, iPad (2017), iPad (2018), iPad Pro de 9,7 pulgadas, iPad Pro de 10,5 pulgadas y iPad Pro de 12,9 pulgadas en cualesquiera de sus generaciones.

iOS 12 tampoco se olvida del iPod Touch de sexta generación.

Otra cuestión primordial es la de la copia de seguridad. Asegurarnos de que nuestros contactos, fotografías y datos de aplicaciones se encuentran a buen recaudo. Para ello podemos forzar el backup en iCloud («Ajustes», nombre de usuario, dispositivo listado, «Copia en iCloud«) o bien conectar el teléfono al ordenador, seleccionando »Copia de seguridad« en el cuadro de diálogo de iTunes. A este último respecto, seleccionad »Cifrar copia de seguridad del iPhone« para no perder vuestras contraseñas, datos de Salud y configuraciones de Homekit.

Algunos usuarios preferirán, en cambio, una instalación limpia del sistema operativo. Para ello se recomienda emplear iTunes, seleccionando la restauración del iPhone cuando se nos presente la oportunidad. Hacer esto implica la pérdida de toda la información almacenada en el teléfono, por lo que mejor asegurarse de que nuestros datos sensibles se encuentran sincronizados con iCloud.

En cualquier caso, descargar e instalar iOS 12 es tan sencillo como acceder a «Ajustes», «General», «Actualización de software«. El proceso puede prolongarse durante las primeras horas, debido a la típica saturación de servidores.

Con iOS 12, el asistente virtual de Apple (Siri) aprende de nuestras costumbres y actúa de motu propio, haciéndonos sugerencias o recordatorios. Además, la nueva aplicación «Atajos» permitirá comandarle prácticamente cualquier cosa: pedir un taxi, realizar pagos, regular el climatizador de nuestro vehículo...

Otras novedades de iOS 12 son ARKit 2, herramienta que potencia el desarrollo de juegos y aplicaciones en realidad aumentada; el empleo de avatares a nuestra imagen y semejanza («Memojis»); la gestión inteligente de nuestra galería fotográfica y diversas opciones para proteger nuestra privacidad.