Huawei sin WhatsApp, Facebook ni Google apps: así podrás instalarlas en tu nuevo móvil

Pese a las declaraciones esperanzadoras de Donald Trump el pasado junio, el bloqueo del gobierno estadounidense a Huawei sigue más que vigente. No extraña entonces que el fabricante chino anunciase su propio sistema operativo (HarmonyOS), emprendiendo la hoja de ruta para su desconexión de Google.

Todos los analistas se preguntaron entonces si los teléfonos de la firma tendrían futuro comercial sin Android bajo el brazo; máxime con Facebook y sus aplicaciones también fuera de la ecuación. La respuesta nos llegará durante el último cuatrimestre del año, cuando se pongan a la venta los nuevos Mate 30 y Mate 30 Pro.

Con HarmonyOS aún en desarrollo, Huawei no ha tenido otra que implementar la versión de código abierto de Android (AOSP o 'Android Open Source Project'). Ésta respeta las funcionalidades del sistema operativo pero llega desprovista de la tienda Google Play, donde encontramos algunas de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Por consiguiente, los últimos Mate carecerán de soluciones básicas como Gmail, Google Maps, Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram.

Sí, Huawei ha habilitado su propia tienda de aplicaciones (App Gallery), pero sus 11.000 referencias siguen antojándose insuficientes en comparación a los 3 millones de apps disponibles en la plataforma de Google. Además, muchas de las aplicaciones líderes recurren a los llamados 'servicios de Google' (que incluyen los mapas confeccionados por el gigante de Internet). ¿Funcionarán de igual modo bajo los también anunciados 'Huawei Mobile Services' o acaso los usuarios de Mate 30 y Mate 30 Pro se verán afectados por incompatibilidades?

Es lógico pensar que, si estos smartphones venden lo suficiente, la mayoría de desarrolladores harán lo imposible por adaptar sus aplicaciones y tener presencia en App Gallery, pero no hay garantías. Igualmente, los designios de Trump seguirían dejando fuera muchas otras.

Entonces, ¿hay forma de saltarse el veto de Google?

Huawei Mate 30

La hay, aunque no agradará a todos. Si consideramos que la mayoría de usuarios presenta unos conocimientos poco más que básicos, llevar a cabo los procesos necesarios para instalar WhatsApp y derivados puede antojárseles un quebradero de cabeza.

El problema llegará cuando el comprador de turno acceda a 'App Gallery' y no encuentre la aplicación de mensajería instantánea, Instagram o Netflix (por poner algunos ejemplos). Asegura Huawei que «la solución está en Internet», esto es, deberemos acceder a sitios de terceros para descargar estas aplicaciones. Sabemos que el fabricante está trabajando para facilitar la tarea, pero no está claro hasta qué punto podrá hacerlo sin saltarse el veto interpuesto.

Así las cosas, la primera opción es recurrir a tiendas de aplicaciones 'externas'. Encontramos decenas, aunque primero debemos asegurarnos de su fiabilidad: si algo bueno tiene Google Play es que garantiza la seguridad de cada descarga, evitándonos instalar software malicioso que pueda resultar en robo de información o espionaje desde nuestro teléfono.

Play también comprueba que la aplicación que nos interesa es compatible con el terminal que usamos, lo que no siempre ocurrirá con tiendas de terceros. Podemos descargar una app y que no se ejecute (porque dependa de los mentados sevicios de Google) o funcione de forma incorrecta.

Tomadas las precauciones oportunas, descargaremos la aplicación que nos concede acceso a la tienda de marras. Algunas de las más populares son Amazon AppStore, Up-To-Down, F-Droid, Aptoide y MoboMarket.

Otras opciones: webs oficiales y repositorios .apk

Puede darse el caso de que la aplicación que buscamos tampoco esté en las tiendas enumeradas (muchas tan sólo se encuentran en Google Play). En estos casos podemos comprobar si la página oficial de los desarrolladores cuenta con enlaces de descarga, como es el caso de Facebook, WhatsApp y la versión 'Lite' de Messenger.

De no existir web que valga (en casos como el de Facebook podríamos conformarmos con acceder desde el navegador del teléfono), el último recurso es buscar un repositorio de archivos .apk. Éstos no son otra cosa que instaladores de aplicaciones, que algunas páginas almacenan cual base de datos. La más popular es APK Mirror, pero no todo es tan fácil como realizar una búsqueda e iniciar la descarga.

Existen tantos archivos .apk como modelos de móviles en el mercado, por lo que debemos seleccionar el instalador que case no sólo con nuestra versión de Andorid; también con la arquitectura del procesador y la densidad de píxeles por pulgada ('DIP') de la pantalla del smartphone. Desde luego, todo un fastidio para los menos entendidos, quienes podrían descargar numerosas versiones hasta dar con la correcta.

Una vez más, hemos de insistir en que se compruebe la fiabilidad del repositorio en cuestión: los virus campan a sus anchas por este tipo de páginas.

Todo podría resolverse con un enlace

Ya hemos dicho que, aún descargando la versión compatible con nuestro teléfono en sitios oficiales o alternativos, algunas aplicaciones podrían no funcionan si no contamos con los servicios de Google Play. Huawei no puede instalarlos en sus smartphones (como también ocurre con los móviles de Xiaomi vendidos en China), por lo que muchos usuarios tratarán de integrarlos por su cuenta.

De hecho, un usuario con acceso a los Mate 30 y Mate 30 Pro ha completado el proceso con éxito (tras varios intentos infructuosos). Encontró un enlace para descargar el instalador de los servicios de Google en terminales Huawei y Honor. Una vez en su teléfono, tras otorgar permisos a aplicaciones 'de origen desconocido', ejecutó la instalación y todas las apps de Google aparecieron en el menú de Android.

Desde ese instante, relata Pro Android, pudo acceder a Google Play; descargando e instalando aplicaciones con toda normalidad. Dichos pasos son los que Huawei estaría tratando de simplificar de cara a sus próximos buques insignia, ya con HarmonyOS en sus entrañas.