¿Qué debo saber antes de comprar un móvil reacondicionado?

10 preguntas básicas sobre móviles que no son nuevos, pero como si lo fueran SARA BORONDO Lunes, 25 marzo 2019, 01:36

Comprar un smartphone nuevo es atractivo porque conlleva tener la tecnología más reciente en comunicación y conectividad, pero también implica un buen desembolso económico, sobre todo si se trata de dispositivos de gama alta. Otra opción para conseguir todas esas ventajas por menos dinero es comprar de segunda mano, aunque en este caso no se puede saber en qué estado se encuentra el terminal ni el uso que se le ha dado o si su anterior propietario era cuidadoso o no.

Hay una tercera posibilidad, no tan conocida, que tiene características propias; se trata de los móviles reacondicionados, que están a medio camino entre comprar un dispositivo nuevo y uno de segunda mano. Estas son las principales dudas que surgen sobre esta opción de compra:

1. ¿Qué es un móvil reacondicionado?

Es aquel comprado nuevo que ha sido devuelto al vendedor o fabricante y que se ha arreglado (si lo necesitaba) y revisado para garantizar que tiene los requisitos de un terminal nuevo, poniéndose nuevamente a la venta. Deben cumplir todos los estándares de calidad.

2. ¿Qué tipo de problemas han tenido los teléfonos reacondicionados para ser devueltos?

Puede haber varias razones para que un teléfono vuelva a la tienda o al fabricante, como que haya sufrido una avería; que el comprador haya cambiado de opinión; que se trate de un dispositivo que ha estado de exposición en una tienda o en un evento; que se hayan usado para pruebas de rendimiento o incluso que tenga algún desperfecto debido al transporte o en el almacén.

3. ¿En qué consiste el reacondicionamiento de un teléfono?

La tienda o la marca en cuestión los revisa cuando el comprador los devuelve y, si es necesario, los repara.

4. ¿Cuáles son sus ventajas?

El precio es inferior a uno nuevo ya que lo ha usado alguien (aunque sea un periodo corto de tiempo), pero debe responder a las pruebas como un producto nuevo.

También tiene ventajas medioambientales ya que, de no volver al mercado para su venta, el producto acabaría desechado.

5. ¿Es lo mismo que un teléfono de segunda mano?

No, un teléfono de segunda mano es un dispositivo que alguien ha utilizado y después se pone de nuevo a la venta sin que pase por ningún control de calidad ni funcionamiento.

6. ¿Tiene las mismas garantías que un teléfono nuevo?

No, las garantías no son las mismas; en un producto nuevo la garantía es de dos años desde la entrega, pero los reacondicionados tienen la consideración legal de productos de segunda mano y el vendedor está obligado a dar una garantía mínima de un año, aunque hay tiendas que la amplían hasta los dos años. No se puede pedir la sustitución en caso de avería ya que no se considera que vengan con defectos de fábrica.

7. ¿Dónde puedo comprar teléfonos reacondicionados?

Hay varias tiendas online como Back Market, Fnac, The Phone House, Pccomponentes, Amazon o Apple. Hasta Ebay y Aliexpress tienen un apartado específico para móviles reacondicionados ('refurbished' en inglés).

8. ¿Qué es un teléfono reacondicionado certificado?

Amazon abrió hace año y medio 'Amazon Renewed', un servicio de productos reacondicionados certificados para productos que, por cualquier razón, han vuelto al vendedor original. Para poder estar en este apartado los dispositivos han pasado por una prueba de diagnóstico completa, el reemplazo de los componentes defectuosos y un proceso de limpieza a fondo llevado a cabo por un proveedor cualificado o por el propio Amazon. Los productos, que suponen un ahorro de hasta el 40%, no deben tener imperfecciones cosméticas visibles a 30 centímetros de distancia y pueden estar empaquetados en una caja genérica. De no incluir los accesorios de un producto nuevo deberá estar mencionado en la página de los detalles del producto.

Apple también vende productos reacondicionados certificados, con un descuento de hasta el 15% lo que incluye varios modelos de iPhone. Los productos han sido limpiados a fondo, tienen batería y carcasa nuevas y piezas originales de Apple si son necesarias. Se venden con todos los accesorios y embalados en una caja blanca nueva con envío y devolución gratis.

9. ¿Merece la pena comprarse un smartphone con estas características?

Es especialmente útil para aquellos modelos que han salido recientemente al mercado y en aquellas marcas como Apple, que no bajan el precio de sus teléfonos. También permiten conseguir por el precio de una gama media modelos de gama alta. En todos estos casos, el descuento debe ser el suficiente como para que compense no comprar un modelo nuevo, porque hay ocasiones en que la rebaja es poco significativa.

Por el contrario, si es un modelo que lleva ya un par de años en el mercado y, por tanto, está ya al final de su vida útil, es probable que no compense invertir en un modelo reacondicionado. Tampoco si se sabe que en breve llegará el siguiente modelo de la misma marca y en la misma gama, ya que cuando sale un dispositivo nuevo el anterior suele bajar de precio.

10. Si estaba averiado, ¿volverá a tener el mismo problema?

En principio no tiene más probabilidades que cualquier otro aparato del mismo modelo recién salido de fábrica, ya que ha sido revisado y solventado el problema que causara la devolución.