Las 10 averías más comunes en el móvil: cómo evitarlas y solucionarlas Móvil defectuoso La pantalla y la batería son los componentes que más se suelen estropear SARA BORONDO Domingo, 13 octubre 2019, 23:07

La vida de un teléfono móvil en España ronda los dos años. El último estudio que hay al respecto, realizado por Kantar Worldpanel en 2017, marcaba los 20,5 meses como el tiempo medio que transcurre entre la compra de un teléfono y su cambio por otro modelo. Son cuatro meses más que en 2014, lo que indica una tendencia a alargar la vida de los smartphones. En Estados Unidos, según revela una reciente investigación de Strategy Analytics, quienes compraban un teléfono hace cinco años tenían la intención de cambiarlo en año y medio, mientras que ahora no piensan hacerlo hasta que no hayan transcurrido tres años.

Pero a veces falla algo en el teléfono que obliga a cambiarlo antes de tiempo o llevarlo a reparar. Según Phone Service Center, la pantalla es el elemento que más se suele estropear, porque es uno de los más delicados y también el más utilizado y expuesto. El segundo lugar lo ocupa la batería, seguida por el botón de encendido.

Estas son las diez averías más comunes en los smartphones y cómo se pueden solucionar o evitar:

1. Se ha roto la pantalla

Las caídas y los golpes son el enemigo número uno de los smartphones, sobre todo de las pantallas. Para evitar que nuestra pantalla acabe echa trizas, además de adoptar precauciones como dejar el teléfono siempre en una superficie segura y lisa, conviene comprar una funda protectora de calidad y colocar un cristal templado (diseñado expresamente para nuestro modelo). Son incómodos de poner y muchas veces queda una molesta mota de polvo o no se pegan los bordes y queda feo, pero pueden ahorrar más de un disgusto.

Si ya está rota, en algunas ocasiones se puede arreglar sin llevarla al servicio oficial de la marca del teléfono, aunque antes hay que mirar bien si hay que sustituir solo el cristal o toda la pantalla, porque en este último caso será una reparación mucho más costosa. Para cambiar el cristal se pueden comprar los materiales necesarios y hacerlo en casa (aunque esto anula la garantía) o llevar el terminal a un servicio técnico.

2. La batería no dura

La duración de la batería se va reduciendo con el uso, pero hay algunos hábitos que pueden ayudar a que resista más tiempo antes de empezar a degradarse: no esperar a que el teléfono esté demasiado bajo de batería; no dejarlo al sol (especialmente en verano) y apagarlo de vez en cuando.

3. No carga bien

Lo más probable en este caso es que esté fallando el cable USB o puerto de carga del teléfono. Para evitar lo primero hay que utilizar siempre cargadores originales, que tienen la garantía de que no dañan el terminal. Para que los cables duren más tiempo hay que guardarlos con cuidado; no doblar el extremo que los une con el conector. Se puede comprobar cuál es el problema probando otro cable USB y limpiando las conexiones con cuidado. Si no, hay que llevarlo a un profesional para que revise si se ha movido el puerto del móvil.

4. No se escucha el altavoz

Primeramente hemos de comprobar si el móvil reproduce sonidos de notificación, música, alarma o funciona bajo manos libres. Si algunos suenan y otros no, el siguiente paso es consultar el ajuste de las distintas opciones. Si no se puede escuchar ninguno, hay que conectar unos cascos y volver a probar: si con los auriculares se escucha, queda claro que el problema es del altavoz y el siguiente paso sería apagar el móvil, esperar un minuto y volver a encenderlo.

Si aun así persiste el problema, y como opción drástica, se puede hacer una copia de seguridad de todo lo que se quiera conservar del teléfono y reiniciarlo a los valores de fábrica. Si tampoco así se arregla, es hora de recurrir al servicio técnico oficial y usar la garantía (si sigue vigente).

5. No funciona el micrófono

Como en el caso anterior, lo primero es comprobar que el problema es del micrófono, así que es preciso probar realizando una llamada con la aplicación de teléfono y con otro servicio como Whatsapp o Skype, realizando una grabación, usando el dictáfono y dando una orden de voz. Si se verifica que el micrófono es el problema, se puede revisar si está sucio o tiene algún objeto. Si el micrófono falla en las llamadas, es probable que el problema sea de la red que suministra el servicio de telefonía.

Si no funciona el micrófono en ninguna opción, hay que probar apagando el teléfono un minuto y encendiéndolo otra vez y, como última solución, se puede realizar una copia de seguridad y reiniciarlo a los valores de fábrica. Si sigue sin funcionar, hay que recurrir al servicio técnico.

6. La pantalla está rayada

No solo las caídas estropean la pantalla, también una limpieza inadecuada puede provocar rayaduras. Para evitarlas, hay que limpiarla siempre de la forma adecuada y nunca con la ropa o con un papel. Si se ha manchado de arena, mejor soplar sin frotar o con un pincel suave.

Lo mejor para limpiarla es, primero, apagar el terminal o bloquearlo para no abrir por error ninguna app y para ver mejor la pantalla, y luego limpiar con un paño de microfibra seco o, como mucho, en el que haya un par de gotas de alcohol isopropílico diluido, así no solo no se estropea la pantalla sino que queda limpia de gérmenes. Por supuesto, conviene no tocar la pantalla si tenemos las manos mojadas o sucias (sobre todo si es de sustancias grasas), ni meterlo en el bolsillo del pantalón o en el bolso con las llaves o cualquier objeto que pueda rayar el móvil.

7. Se sobrecalienta a veces

Las aplicaciones que utilizan el GPS son muy exigentes con los teléfonos. Si, sobre todo en un día de calor, el terminal está muy caliente, es mejor cerrarlas de vez en cuando y esperar a que se enfríe un poco. También conviene consultar en 'Ajustes>Batería', ya que las aplicaciones que consumen más batería suelen ser las mismas que producen más calor.

8. Funciona muy lento

La falta de espacio o el exceso de aplicaciones acaba ralentizando el teléfono. Por eso conviene ir bajando con frecuencia al ordenador o un disco duro las fotos y vídeos que se vayan guardando en el móvil y dejar en este el mayor espacio posible. También es aconsejable realizar con periodicidad una limpieza de aplicaciones y desinstalar aquellas que no se utilicen con frecuencia.

También puede ser por algún virus o malware; la mejor manera de que el móvil se libre de estos problemas es descargar aplicaciones solo de las tiendas oficiales.

9. Se calienta demasiado cuando se está cargando

Puede deberse a que el terminal esté defectuoso o el cargador esté mal. En el primer caso caso se puede reclamar la garantía del fabricante, si no ha caducado. No obstante, siempre que se ponga a cargar el teléfono es recomendable hacerlo sin la funda protectora, para que no suba la temperatura. Si lo que sucede es que está sucio el conector para cargar el móvil, se puede limpiar de polvo o suciedad con un pincel. En el mercado venden kits con todo lo necesario para limpiar el dispositivo por fuera.

10. Se ha mojado y no funciona

Si el smartphone va a estar en un ambiente con mucha humedad, una funda acuática puede eliminar la posibilidad de que se moje por dentro. La mayoría de los teléfonos tiene protección contra salpicaduras, pero siempre se puede colar alguna gota en el interior, incluso de sudor si llevamos el móvil encima mientras hacemos ejercicio.

Tampoco es buena la idea de sujetar el móvil bajo la barbilla mientras nos lavamos las manos o vamos al baño, lo que a veces termina con el móvil en 'modo buceo'. Si sucede esto y el teléfono estaba apagado, es importante no encenderlo (se cortocircuitaría) y esperar a que se seque. Si está mojado, no hay que agitarlo, golpearlo ni soplar en los puertos, ya que solo serviría para meter el agua más adentro. Es mejor apagarlo y dejarlo en posición vertical, llevarlo lo más rápido posible a un servicio profesional o actuar rápido en casa: retirar la funda protectora -si la tiene-, extraer la tarjeta SIM y la de almacenamiento -si tiene-, y extraer la batería si se puede; secar con un paño o toalla de papel; usar una aspiradora y enterrar el teléfono con alguna sustancia que tenga gran potencial para absorber humedad -como arroz o el gel de sílice que hay en las cajas de zapatos-, preferiblemente dentro de una bolsa de plástico

Un par de días después se puede intentar encenderlo y probar que todo funciona: el altavoz, la pantalla, las cámaras… si no se enciende, ni es posible cargarlo, hay que enviarlo al servicio técnico. Con todo, es posible que se hayan oxidado los componentes internos y sea hora de ir buscando un nuevo modelo.