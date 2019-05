Seis trucos para aumentar la seguridad de tu móvil Android Todos llevamos de todo en nuestro smartphone, gran cantidad de datos personales y de acceso que conviene proteger para evitar robos, pérdidas o la actuación espía de apps maliciosas Miércoles, 22 mayo 2019, 12:34

Hoy en día nadie sale de casa sin su smartphone pues en él llevamos prácticamente de todo, desde todas nuestras cuentas en redes sociales, fotografías, acceso a cuentas bancarias… Datos personales y confidenciales que podrían estar comprometidos si perdemos nuestro móvil o nos lo hackean con alguna aplicación fantasma.

Para evitar situaciones que puedan afectar a los datos que almacenamos en nuestros dispositivos móviles Android, conviene prestarle atención a los consejos de seguridad básicos que hemos recogido.

No almacenes contraseñas en tu móvil

Ni en las aplicaciones ni en el navegador: nunca guardes contraseñas, aunque hacerlo sea un método para agilizar la navegación. Ni contraseñas de acceso a tu perfil en redes, ni de aplicaciones bancarias, ni de tiendas online. Aunque nos haga la vida más fácil no tener que reescribir una y otra vez lo mismo, si perdemos nuestro móvil cualquiera que lo encuentre podrá acceder con un solo toque a todas nuestras cuentas, y nosotros nos habremos expuesto por ahorrar unos segundos al navegar.

Controla el acceso a tu móvil

Y hablando de acceder a nuestro móvil, conviene no ponérselo fácil a los amigos del ajeno. Debes aplicar ciertas medidas de seguridad básicas para que entrar en tu smartphone no sea coser y cantar. Lo primero que puedes hacer es no escoger un patrón de desbloqueo demasiado fácil, sea este un número pin o un patrón básico con un dibujo geométrico. Selecciona un pin de seis cifras u opta por utilizar el bloqueo de huella, si tu móvil dispone de él. Así, si pierdes o te roban el móvil, no será tan fácil acceder a los datos en él almacenados.

Por otro lado, hacer un cifrado básico de datos también puede ser útil. Esto podrás hacerlo siguiendo la ruta Ajustes > Personal > Seguridad > Cifrado. Así, para acceder a tus archivos tendrás que introducir la contraseña, pin o patrón geométrico que hayas seleccionado.

Así mismo, podrás bloquear las aplicaciones que tienes instaladas. Si la propia aplicación no dispone de la posibilidad de bloquear su acceso, podrás recurrir a otra app que te permita hacerlo, como las múltiples aplicaciones gratuitas App Lock que te permiten utilizar una contraseña o tu huella dactilar para acceder.

Haz copias de seguridad

Haz copias de seguridad periódicamente, porque otro de los riesgos a los que te puedes enfrentar, además de la pérdida o el robo, es la muerte definitiva de tu dispositivo. Si tu móvil se estropea definitivamente, o queda totalmente inutilizado por algún motivo, lamentarás no haber hecho un backup.

La forma más ágil de hacerlo es acudir a Google Drive en Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad. Así podrás guardar en la nube datos de navegación, de las aplicaciones, historial de llamadas, fotos y vídeos (utilizando Google Fotos), ajustes o mensajes.

Para guardar tus contactos debes acceder a través de la aplicación de «Contactos» de tu móvil, abrir los ajustes y seleccionar «exportar» para generar un archivo con todos tus contactos, que luego podrás guardar en la carpeta que desees.

Activa tu dispositivo para poder localizarlo en caso de pérdida

Puedes acceder a tu dispositivo Android y activar manualmente las opciones de localización y bloqueo remoto, o eliminación de datos remota.

Una vez actives estos ajustes, podrás acceder a la web Android Device Manager, lanzada por Google para facilitar a los usuarios la localización de sus dispositivos móviles. Desde esta aplicación podremos ver ubicados en el mapa nuestros dispositivos Android, smartphones y tablets. También podremos bloquearlos o solicitar el borrador de sus datos a distancia.

Y si esto no funciona, siempre podemos denunciar el robo, ponernos en contacto con nuestro operador de telefonía y solicitarle la localización o bloqueo del móvil a distancia, facilitándole el IMEI del dispositivo. El IMEI es un código de 15 cifras que identifica el dispositivo y permite localizarlo. La forma más fácil de acceder a este número es teclear en la aplicación de llamada del teléfono *#06# y aparecerá automáticamente. También lo encontrarás en la caja de tu smartphone, o en las tripas del móvil, bajo la batería. Si tienes un terminal que permite conectar dos tarjetas SIM, este tendrá dos números IMEI.

Conéctate solo a redes seguras (mejor en casa)

Utilizar redes wifi gratuitas a veces puede tener consecuencias inesperadas. Jamás te conectes a una red abierta, y si te conectas a una red que te solicita una serie de datos al darte acceso con contraseña, debes saber que estarás pagando con esos datos el servicio. Como mínimo tendrás que facilitar tu nombre y correo electrónico, pero puedes estar cediendo también datos de navegación, edad… o los datos de tus redes sociales, si aprovechas para visitar tu perfil durante la conexión. En las condiciones que has de leer antes de conectarte debería figurar a qué datos accederá el operador en el momento de conectarte al servicio de wifi gratuita.

Para evitar esto, conviene que evites las wifis abiertas siempre, y preferiblemente también las wifis gratuitas, aunque crees una contraseña para acceder. Los más recomendable es usar una wifi segura, es decir, una wifi propia. Con una búsqueda rápida encontrarás la mejor oferta de fibra óptica y móvil, y podrás conectarte en casa o en el trabajo en tu propia red y de forma segura.

Revisa las aplicaciones que tienes instaladas

Es importante que estés alerta ante las intromisiones no deseadas en tu móvil. Si notas que el terminal consume más batería de lo normal, tiene una alta temperatura o va más lento al procesar los datos, podría ser debido a que has instalado, o te han instalado, una aplicación espía.

El primer paso para evitar la descarga de alguna aplicación espía es comprobar que mantienes activado Google Play Protect, el servicio de Google que detecta y desactiva las aplicaciones maliciosas. Para comprobar si está activado debes acceder a Google Play y seleccionar Play Protect. Si está desactivado, un icono rojo te avisará. Si lo activas, podrás pulsar en «buscar amenazas de seguridad en dispositivo» para activar la aplicación.

También podrás revisar las aplicaciones que tienes instaladas por tu cuenta, accediendo al apartado Aplicaciones y revisar la lista visualmente. Es recomendable ir de una en una, recordando cuáles has instalado por tu propia mano. Si tienes dudas, entra en la información de la app para conocer procedencia y cuánta batería usa. Si su procedencia es desconocida -es decir, no la has descargado de Google Play-, y tira demasiado de la batería o de los datos, tiene bastantes papeletas para ser una app maliciosa. Si encuentras alguna, conviene que presentes una denuncia y que reinicies el móvil en modo seguro o restaures valores de fábrica, para evitar todas las aplicaciones de procedencia desconocida.