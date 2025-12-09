Juego de Tronos en la IA: Meta y Apple cambian de gurús

Silicon Valley vive en las últimas semanas sobre arenas movedizas. De un lado, la amenaza de que el buum de la inteligencia artificial sea una ... burbuja a punto de estallar. Una figura tan influyentes como Peter Thiel, confundador de Paypal y Palantir y estrecho aliado de Trump, ha vendido todas sus acciones en Nvidia para 'refugiarse' en Apple y Microsoft, inmersas también en la desaforada carrera de la IA pero con un negocio consolidado al margen de esta tecnología. Del otro, se ha desatado una especie de Juego de Tronos con Meta -la antigua Facebook- y la propia compañía de la manzana implicadas. Ambas han cambiado recientemente a sus gurús de la IA.

Es más que probable que el nombre de Yann LeCun no les suene de nada. Sin embargo, está considerado como uno de los tres 'padrinos' de la inteligencia artificial, junto a Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio. Los tres ganaron el Premio Turing -el Nobel de la informática- en 2019 por sus contribuciones a la tecnología que ha permitido a Chat GPT ser lo que es. LeCun trabajaba hasta hace unos días en Meta.. «Como muchos han oído por rumores o por artículos recientes en los medios, tengo previsto dejar Meta tras 12 años», señaló el ingeniero francés de 65 años.

Resumiendo mucho, Le Cun es el responsable de que las máquinas puedan ver. «Es uno de los padres del Deep Learning -Aprendizaje Profundo- y el creador de las redes convolucionales, que son el tipo de modelos de IA que permiten a las máquinas entender que hay en una imagen, vídeo…», explica el ingeniero vasco Javier del Ser, unos de los principales expertos del mundo en este campo. Su salida estaba cantada desde que Marc Zuckerberg tirara de talonario para fichar a los mejores ingenieros del mundo a precio de estrellas del fútbol.

Un fichaje de 13.000 millones

El más costoso de ellos ha sido Alexander Wang, un joven prodigio de 28 años por el que desembolsó 13.000 millones de dólares -además de al propio Wang, se hizo con su empresa-. Su misión, dirigir un equipo de 'superinteligencia' con el fin de que den a luz una herramienta que supere las capacidades cognitivas del ser humano. Le acompañarán otra docena de ingenieros de primer nivel arrebatados a precio de oro a Open AI, Google y Apple.

Este costosísimo cambio de rumbo de la compañía dejaba en fuera de juego a LeCun. A diferencia de sus compañeros en el monte Rushmore de la IA, que han lanzado más de un mensaje catastrofista -»Van a ser mucho más inteligentes que nosotros», ha dicho Hinton-, el experto galo ha llegado a afirmar que los chatbots como Chat GPT o Gemini -la herramienta de Google- no son más listos que un gato doméstico. Útiles, sí, pero no inteligentes. «Los modelos fundacionales actuales se basan en correlaciones estadísticas y patrones aprendidos de enormes cantidades de datos, pero no entienden el mundo. Son como estudiantes que memorizan millones de ejemplos sin construir una comprensión real de cómo funciona la realidad», explica Del Ser.

La alternativa de LeCun son los 'modelos de mundo' ('World Models'). «Imagina que quieres enseñar a un robot a caminar por una habitación. Un modelo fundacional actual aprendería viendo millones de vídeos de robots caminando, pero no tendría una representación interna del espacio, de la gravedad, ni de cómo sus movimientos afectan al entorno. En cambio, un 'World Model' intenta crear una especie de simulación mental del mundo: una representación interna que le permita predecir lo que ocurrirá si actúa de cierta manera. Esto es parecido a cómo pensamos los humanos: antes de mover una taza, anticipamos que si la empujamos demasiado fuerte, caerá. No necesitamos haber visto millones de vídeos de tazas cayendo, tenemos un modelo mental del mundo físico», explica el ingeniero vasco.

En el caso de Apple, ha decidido relegar a John Giannandrea, el hombre que ha fracasado en su intento de hacer más inteligente a los iPhone. «Estamos dedicando una tremenda cantidad de tiempo y esfuerzo a la inteligencia artificial», afirmó Tim Cook a principios del año pasado. Llegado en 2018 procedente de Google, Giannandrea, que se jubilará el año que viene, no ha podido poner a la compañía a la altura de la competencia. Le sucederá Amar Subramanya, otro ex del gigante de las búsquedas.