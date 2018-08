Youtube obligará a ver más anuncios completos YouTube / Google Los que no se pueden omitir tienen una duración de entre 15 a 20 segundos SARA BORONDO Lunes, 27 agosto 2018, 15:08

Según ha informado el canal no oficial de Youtube Creator Insider, gestionado por el equipo de Youtube Creator, de ahora en adelante será más habitual encontrar en los vídeos de la plataforma de vídeo anuncios que no se puedan omitir. En el video, titulado «Want to earn more money from ad revenue?» («¿quieres ganar más dinero con los ingresos de anuncios?») la presentadora y un representante del departamento de monetización comienzan recordando que hay dos tipos de anuncios actualmente en Youtube: los que se pueden omitir pasados unos segundos (TrueView) y los que no, que pueden durar entre 15 y 20 segundos.

En estos últimos es donde se van a producir los cambios para aquellos canales adscritos al programa Partner; es decir, cuyos creadores pueden conseguir dinero con las veces que se ven sus videos. Hasta ahora solo unos pocos canales podían elegir que el espectador tuviera que ver completos los anuncios insertados en sus vídeos, pero dentro de una semana podrán activar esta opción todos los canales integrados en Youtube Partner Program que podrán así aumentar sus ingresos dado que los anunciantes pagan más porque el espectador tenga que ver todo el anuncio.

Una vez que el propietario del canal reciba el aviso de que tiene esta opción disponible podrá activarla (si lo desea) para todos los videos con Trueview que ya tenga en el canal.