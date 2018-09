EEUU y Reino Unido piden que se facilite el acceso a los datos de apps como WhatsApp o Telegram WhatsApp / Web Forman parte de la alianza «Five Eyes», junto a Australia, Canadá y Nueva Zelanda SARA BORONDO Martes, 4 septiembre 2018, 13:33

Five Eyes (FVEY) es una alianza nacida tras la II Guerra Mundial que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos que ahora ha hecho pública una Declaración de Principios sobre el Acceso a Pruebas y el Encriptado (Statement of Principles on Access to Evidence and Encryption) en la que considera que las empresas tecnológicas deberían ayudar a las autoridades a acceder a los datos transmitidos a través de ellas. Esto se utilizaría para que las fuerzas de seguridad pudieran acceder a la información de los móviles y en aplicaciones como Whatsapp o Telegram sin necesitar orden judicial como ahora.

Los países de Five Eyes reconocen que el cifrado de datos es vital para la economía digital y un ciberespacio seguro y para la protección de la información personal, comercial y gubernamental, pero también considera que el uso creciente y el perfeccionamiento del encriptado plantea problemas a los países «para combatir crímenes importantes y amenazas a la seguridad nacional y global» ya que también lo utilizan los pederastas, terroristas y grupos criminales organizados. «Las leyes sobre la privacidad deben impedir la interferencia arbitraria o ilegal, pero la privacidad no es absoluta», afirma el texto, donde se pide la colaboración voluntaria de las empresas tecnológicas.

Para Five Eyes, hay una «brecha cada vez más grande» entre las capacidades de las autoridades para acceder al contenido de un dispositivo y la de la policía para usar esta información ante un tribunal. En caso de que los gobiernos sigan encontrando obstáculos para acceder a la información «necesaria para ayudar a la protección de los ciudadanos de nuestros países», se podría recurrir a medidas legislativas o tecnológicas, apunta la Declaración.