Samsung anuncia 'The Sero', una tele vertical para millenials Samsung The Sero Integra un panel de 43 pulgadas que puede rotarse 90 grados JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 3 mayo 2019, 15:25

Con su denostada plataforma de vídeo ('IGTV'), Instagram se rindió a la evidencia del formato vertical. El consumo televisivo roza mínimos entre los llamados 'millenials', pegados como están a la pantalla de sus teléfonos móviles. Paneles en los que, redes sociales mediante, las piezas grabadas en horizontal apenas tienen cabida.

Pensando en este tipo de usuarios (nacidos desde comienzos de los 80 hasta la primera mitad de los 2000), Samsung ha presentado una televisión con diseño de stand. Dispuesta en vertical cual smartphone de proporiciones bíblicas, 'The Sero' cuenta con un panel QLED de 43 pulgadas que puede rotarse 90 grados, cuando se convierte en un modelo al uso.

'The Sero' sigue la estela de variantes como 'The Serif' y 'The Frame', por lo que puede desplegar fotografías, pinturas e incluso esferas de reloj cuando se encuentra apagada, como si de un cuadro más para el salón se tratase.

Aunque no se han revelado demasiadas especificaciones técnicas, sabemos que integrará el asistente por voz de Samsung (Bixby) y un sistema de sonido 4.1 de 60 vatios. Todo ello a un precio de 1.450 euros al cambio. Por el momento tan sólo ha confirmado su lanzamiento en Corea del Sur, a finales de mayo.