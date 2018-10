Así serán los iPad Pro que Apple presentará el 30 de octubre Filtración del iPad Pro de 12,9 pulgadas / Web Los rumores apuntan también a un MacBook Air económico JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 22 octubre 2018, 00:24

Justo cuando empezábamos a preguntarnos por la fecha de la próxima keynote, los de Cupertino han enviado las consabidas invitaciones para medios. La presentación tendrá lugar el martes 30 de octubre a las 19:00 horas (horario peninsular), en la Academia de Música de Brooklyn.

Bajo el mensaje «There's more in the making«, Apple nos emplaza a descubrir su siguiente hornada de productos, entre los que se incluye la nueva generación de su tableta electrónica.

Llevamos meses leyendo sobre un iPad Pro que abrazaría el sensor de reconocimiento facial inherente al iPhone X (Face ID). Al tiempo reducirá notablemente los marcos de su pantalla, tras intentarlo de mala manera con el iPad Pro de 10,5 pulgadas.

De cumplirse los pronósticos, diremos adiós al botón 'Home' y al sensor de huella dactilar (Touch ID). Puede que también al conector Lightning, ante la posibilidad de que los iPad integren puertos USB-C, como los últimos modelos de MacBook Pro.

De lo que no hay dudas es sobre una mejora en la capacidad de procesamiento, gracias al chip A12X Bionic de Apple. Éste trabajaría en consonancia a un Apple Pencil renovado (más rápido y preciso en los trazos). Por su parte, el Smart Keyboard redistribuiría sus teclas para un uso más cómodo, incluso con la tableta en vertical.

Finalmente, la extinción del puerto jack estaría relacionada con una nueva caja para los auriculares inalámbricos de Apple (AirPods), compatibles con carga inalámbrica. Sea como fuere, los iPad Pro de 2018 mantendrán pulgadas (12,9 y 10,5) pese a rebajar sus dimensiones.

Otras apuestas de la keynote son un MacBook Air con pantalla Retina de 13 pulgadas a precio económico, con que Apple volvería a posicionarse en el segmento de los portátiles de gama media. Tampoco faltarían las mejoras de especificaciones para MacBook y Mac Mini. No en vano, el ordenador compacto de la manzana mordida recibió su última actualización en 2012.