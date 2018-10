Google presenta sus Pixel 3 con todavía mejor cámara para hacer frente a los nuevos iPhones Imagen de los nuevos Google Pixel 3. / EFE Los dos teléfonos estrenan Android 9 Pie, la nueva versión del sistema operativo para móviles de la empresa del popular buscador IÑAKI JUEZ Martes, 9 octubre 2018, 19:05

Una presentación de lo más descafeinada. Pese a que Google había montado un gran evento estilo Apple para presentar sus Pixel 3 y Pixel 3 XL, la tercera versión de sus teléfonos de fabricación propia, la filtración a gran escala sufrida hace apenas diez días ha restado emoción a los actos celebrados este martes simultáneamente en Nueva York y Londres.

Como suele ser habitual en todas las marcas de smartphones, el nuevo teléfono aparece disponible en dos formatos, que como novedad se pondrán a la venta en España de forma oficial y no uno solo como venía siendo habitual. El estándar cuenta con una pantalla OLED de 5,4 pulgadas con formato 18:9 y tecnología 'Always on Display' (fecha, hora y notificaciones aparecen de forma permanente en la pantalla de bloqueo). El tamaño XL para los que gusten de móviles con panel grande trae uno de 6,2 pulgadas en formato 19:9 y resolución QHD, que incluye la cejilla o 'notch' como los iPhone X de su máximo rival.

Tanto uno como otro cuentan con el procesador más moderno, el Snapdragon 845, Adreno 630, 4 GB de memoria RAM. Pese al 'nortch', Google no se atreve a prescindir de la huella dactilar en la parte posterior. También cuenta con altavoces estéreo y carga inalámbrica gracias a su trasera de cristal endurecido. En ese sentido, también hay diferencias respecto a su batería: el más pequeño lleva 3.000 mAh y el XL los 3.470 mAh que prometen autonomía de sobra para una jornada gracias a un sistema operativo optimizado a la hora de realizar las tareas más exigentes.

Potencia fotográfica

Como suele ser habitual en la gama Pixel, Google vuelve a apostar por la potencia fotográfica apoyándose en la inteligencia artificial. Esta tecnología provoca que solo necesite una lente trasera de 12,2 megapíxeles para sacar mejores instantáneas que la mayoría de los teléfonos que usan dos, incluido el modo retrato con efecto bokeh popularizado por los iPhone. Eso sí, y como concesión, los nuevos smartphones montan una doble cámara frontal de 8,1 megapíxeles para producir selfies de gran calidad.

Precisamente del móvil de Apple saca parte de la nueva interfaz de su aplicación fotográfica, donde se puede cambiar de toma al más puro estilo iOS, deslizando a izquierda o derecha. Están presentes grabación de vídeo a cámara la lenta, el modo panorámico, las pegatinas de realidad aumentada, las fotos 'esféricas' y la tecnología de reconocimiento Google Lens (activada por defecto y funcionando en tiempo real).

Una tableta para dar miedo a Microsoft Además de sus nuevos teléfonos, Google aprovechó esta presentación para dar a conocer su nueva tableta Google Pixel Slate, con Chrome OS en su interior, su sistema operativo para ordenadores portátiles y toda una declaración de intenciones. De esta forma, la compañía del buscador busca arañar mercado a Microsoft y sus Surfaces, ya que su nuevo dispositivo móvil también incluye un teclado físico y un lápiz óptico. También cuenta con procesadores Intel que son capaces de ejecutar aplicaciones Android gracias a la magia de un software que también apuesta fuerte por la inteligencia artificial.

Android Pie

Entre las novedades de la nueva versión de Android destacan el acceso rápido a los ajustes más usuales; un selector de texto inteligente; el descarte de notificaciones. Asimismo, y como gran novedad, podremos activar Google Assistant, el Siri de la compañía del famoso buscador, apretando los bordes del teléfono. Un sistema que ya aparecía en algunos terminales fabricados por HTC.

Además, Google ha prometido que Pie en un sistema seguro para la privacidad de los usuarios tras la noticia bomba del hackeo de Google Plus, lo que ha provocado el anuncio del cierre de su red social. Unas afirmaciones que provocan cada vez más incredulidad por aquellos que usan sus servicios y de otras empresas como Facebook o Amazon.

Los Pixel 3 están disponibles en varios colores: 'Just Black', 'Clearly White' y 'Pink, o 'solo negro', 'claramente blanco' y 'rosa palo'. Eso sí, sin posibilidad de incrementar mediante tarjetas SD sus 64GB y 128GB de memoria base. También carecen de jack para auriculares. Se pondrán a la venta por 849 euros y 959 euros, aunque el precio en España aún está por confirmar.