El Apple Watch ya realiza electrocardiogramas en España

Ya lo advirtió Tim Cook: Apple urge diversificar su actividad, máxime tras el declive en la venta de smartphones, fruto de la guerra de aranceles con China. Más concretamente, al CEO de la multinacional le gustaría ser recordado por su contribución en el ámbito de la salud, Apple Watch mediante.

El de la manzana mordida continúa siendo el smartwatch más vendido del mercado, en gran medida por el lanzamiento del modelo 'Series 4', provisto de una pantalla sin marcos y la última tecnología en monitorización de la actividad física. Especialmente notables las mejoras en el sensor del ritmo cardiaco, hasta el punto de salvar la vida de no pocos usuarios gracias a sus alertas.

Entre las nuevas funciones del Watch Series 4 se anunció, de hecho, la realización de electrocardiogramas, lo que hasta el momento sólo era posible al otro lado charco. La actualización 5.2 de watchOS habilita la opción en el territorio europeo: basta mantener nuestro dedo en la corona digital durante 30 segundos, en situación de reposo.

Esta medición de la «actividad eléctrica del corazón» se plasma en un informe, exportado a PDF para que lo compartamos por el medio más conveniente. Incluye nuestro nombre, fecha de nacimiento, edad, media de latidos por minuto y la pertinente gráfica con su interpretación. Resulta así de lo más completo y fiable, habiendo aprobado el sistema por las autoridades sanitarias de cada región.

En efecto: podemos ejecutar un test ECG en casa y remitírselo a nuestro médico de cabecera. Cabe reseñar, no obstante, que el Apple Watch es incapaz de detectar ataques al corazón. Lo que busca aquí son arritmias que puedan derivar en fibrilaciones auriculares (enfermedad caracterizada por «latidos auriculares descoordinados y desorganizados, que producen un ritmo cardíaco rápido e irregular»).

Tres son los resultados de la prueba en cuestión: la propia 'Fibrilación auricular'; 'Ritmo sinusal' (patrón de latido uniforme) y 'Frecuencia cardíaca alta o alta' (cuando es inferior a 50 LPM o superior a 120 LPM el resultado no es concluyente, lo que puede deberse a la toma de ciertos medicamentes o a situaciones de estrés). Por su parte, 'No concluyente' indica que el registro no se puede evaluar, generalmente por llevar el Apple Watch demasiado suelto o no descansar los brazos sobre una mesa durante el proceso.

La última actualización del Apple Watch también activa las notificaciones de ritmo irregular en todos los modelos a partir del 'Series 1'. Estas mediciones se realizan de forma pasiva, sin la intervención del usuario.