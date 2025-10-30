Nintendo participará en la segunda edición del 'Hematofesti' Se celebrará en Vigo del 4 al 8 de noviembre

Tras el éxito de su primera edición en 2024, que le valió la entrada directa en el informe anual del Observatorio de la Cultura como una de las iniciativas culturales más relevantes del año en España, Hematofesti regresa a Vigo del 4 al 8 de noviembre. La propuesta, ideada por la escritora viguesa Ledicia Costas y codirigida por el director de cine coruñés Alberto Vázquez, se consolida como un festival único que fusiona de manera orgánica en un solo programa el humor, la literatura, el cine, la música, la cultura y la creatividad desde una óptica infantil.

El evento nació como un homenaje a Miguel Ángel López, conocido como O Hematocrítico, escritor, maestro, divulgador y paradigma del internet amable, reconocido póstumamente con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2023.

Entre las actividades previstas para esta segunda edición, los organizadores destacan numerosos talleres y sesiones de cuentos; un ciclo de cortometrajes y la exposición 'Hematocrítico Ilustrado', de Alberto Vázquez. También tendrán cabida los videojuegos de la mano de Nintendo, que vuelve a colaborar con el festival mediante «un Espacio Gaming en el Centro Comercial Vialia, que inaugurará su actividad el jueves 6 con un interesante encuentro entre la desarrolladora y escritora de videojuegos Concepción López Agulla y el autor de 'Anna Kadabra', Pedro Mañas, quienes conversarán con el periodista especializado Noel Ceballos».

Respecto a los invitados más reconocidos del evento, se cuentan el humorista Ignatius Farray, quien liderará una residencia de comedia y participará en la Hematogala; la cantante Luz Casal, que intervendrá en una conversación sobre economía y cultura; y la artista y presentadora Teresa Rabal, que recibirá el Premio Lenda do Recreo.

El programa completo del festival puede encontrarse en su sitio oficial.

