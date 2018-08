Xbox ficha a los desarrolladores de God of War, Tomb Raider y Red Dead Redemption Xbox One / Web Microsoft apuesta fuerte por su nuevo estudio The Initiative SARA BORONDO Jueves, 16 agosto 2018, 11:02

Una de las noticias mejor recibidas en la conferencia de Microsoft del pasado E3 fue el anuncio de que había comprado cuatro estudios (Compulsion Games, Ninja Theory, Playground Games y Undead Labs) y creado uno nuevo, The Inititiative, en Santa Monica (California, EE.UU.), para dar un impulso a los juegos propios y, por tanto, exclusivos para Xbox One y Windows.

Esa intención de potenciar el desarrollo first party ha quedado refrendada con algunos de los fichajes que ha anunciado en LinkedIn y Twitter (aunque borró posteriormente el mensaje) el director de The Initiative, Darrell Gallaguer, quien ha trabajado en el pasado en Activision, Crystal Dynamics, Sony, Square Enix y THQ. En aquella conferencia Phil Spencer, responsable de Xbox en Microsoft, explicó que The Initiative estaba construyendo un equipo de primera «para crear nuevas experiencias de juego rompedoras».

Entre los nuevos talentos que ha captado The Initiative están Blake Fischer (director de Portfolio y Planificación en Microsoft), Brian Westergaard (productor senior en God of War y jefe de producción en Rise of the Tomb Rider), Christian Cantamessa (guionista principal y diseñador de Red Dead Redemption y Shadow of Mordor) y Daniel Neuburguer (codirector de Tomb Raider y de Rise of the Tomb Raider).

Además, The Initiative parece que tiene la intención de seguir en esta línea de hacerse con desarrolladores experimentados ya que ha conseguido para su departamento de contrataciones a Annie Lohr (quien ha pasado por Respawn, Riot Games y Microsoft Studios) y a Lindsey McQueeney (Crystal Dynamics y Microsoft). En la misma publicación de LinkedIn en la que anunciaba estos fichajes, Gallaguer informaba de que el estudio está también buscando actualmente director de arte y director técnico.