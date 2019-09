Estos fueron los videojuegos más vendidos en España el pasado agosto Astral Chain Las exclusivas de Nintendo Switch siguen encandilando a los usuarios FS GAMER Martes, 10 septiembre 2019, 10:08

'Astral Chain', una de las exclusivas mejor valoradas para Nintendo Switch, resultó el videojuego más vendido en nuestras fronteras el pasado agosto. Sorprende; siendo un título japonés de nicho que, para más inrri, salió a la venta en los últimos compases del mes.

El listado hecho público por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), también reconoce como superventas a 'Fire Emblem: Three Houses' y al veterano 'Grand Theft Auto V' en su versión para PlayStation 4.

El resto de títulos más demandados (según datos del panel de referencia europeo Games Sales Data) pueden consultarse a continuación:

Todas las plataformas

1. ASTRAL CHAIN

2. FIRE EMBLEM: THREE HOUSES

3. GRAND THEFT AUTO V

4. MARIO KART 8 DELUXE

5. SUPER MARIO MAKER 2

6. MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION

7. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

8. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

9. SUPER MARIO ODYSSEY

10. RED DEAD REDEMPTION 2

PS4

1. GRAND THEFT AUTO V

2. MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION

3. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

4. RED DEAD REDEMPTION 2

5. SPIDER-MAN

6. FIFA 19

7. THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN

8. HORIZON ZERO DAWN

9. NBA 2K19

10. F1 2019

PS3

1. FIFA 19

2. GRAND THEFT AUTO V

3. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

4. LEGO JURASSIC WORLD

5. LEGO MARVEL'S AVENGERS

6. FIFA 18

7. MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION

8. LEGO MARVEL SUPER HEROES

9. LEGO BATMAN: THE VIDEOGAME

10. CALL OF DUTY: BLACK OPS III

PS Vita

1. DARKEST DUNGEON

2. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES

3. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

4. PERSONA 4 GOLDEN

5. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL

6. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM

7. MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION

8. ODIN SPHERE LEIFTHRASIR

9. THE LEGO MOVIE VIDEOGAME

10. INJUSTICE: GODS AMONG US

Nintendo SWITCH

1. ASTRAL CHAIN

2. FIRE EMBLEM: THREE HOUSES

3. MARIO KART 8 DELUXE

4. SUPER MARIO MAKER 2

5. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

6. SUPER MARIO ODYSSEY

7. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

8. NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT

9. SUPER MARIO PARTY

10. POKÉMON: LET'S GO, PIKACHU!

Nintendo 3DS

1. YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS

2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

3. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS

4. YO-KAI WATCH 3

5. YO-KAI WATCH

6. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

7. YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS

8. METROID PRIME: FEDERATION FORCE

9. FIRE EMBLEM WARRIORS

10. POKEMON ULTRA MOON

WII U

1. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK

2. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

3. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK

4. JUST DANCE 2019

5. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

6. THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER HD

7. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK

8. LEGO MARVEL'S AVENGERS

9. LEGO JURASSIC WORLD

10. CARS 3: DRIVEN TO WIN

XBOX 360

1. FIFA 19

2. GRAND THEFT AUTO V

3. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK

4. LEGO MARVEL SUPER HEROES

5. WRC: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

6. RED DEAD REDEMPTION

7. LEGO MARVEL'S AVENGERS

8. SKYLANDERS IMAGINATORS: STARTER PACK

9. NBA 2K18

10. JUST DANCE 2019

XBOX One

1. GRAND THEFT AUTO V

2. RED DEAD REDEMPTION 2

3. THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN

4. FIFA 19

5. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

6. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

7. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

8. CONTROL

9. RESIDENT EVIL 2

10. WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD

Juegos para ordenador

1. THE SIMS 4

2. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS

3. WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0

4. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – GET FAMOUS

5. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

6. FIFA 19

7. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – SEASONS

8. KERBAL SPACE PROGRAM

9. BATTLEFIELD V

10. FARMING SIMULATOR 19

11. MINECRAFT

12. ELITE: DANGEROUS

13. OVERWATCH

14. CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

15. F1 2019