¿Cuáles fueron los videojuegos más vendidos en España durante el mes de junio?

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La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista de videojuegos más vendidos en España en el pasado mes de junio.
'Super Mario Maker 2' para Nintendo Switch fue el título más solicitado, seguido por 'Crash Team Racing Nitro-Fueled' y 'Grand Theft Auto V', ambos para PlayStation 4. El listado por plataformas puede consultarse a continuación:
1. SUPER MARIO MAKER 2 (SWITCH)
2. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED (PS4)
3. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
4. SPIDER-MAN (PS4)
5. DAYS GONE (PS4)
6. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED (SWITCH)
7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
8. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
9. F1 2019 (PS4)
10. GOD OF WAR (PS4)
1. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
2. GRAND THEFT AUTO V
3. SPIDER-MAN
4. DAYS GONE
5. RED DEAD REDEMPTION 2
6. F1 2019
7. GOD OF WAR
8. MOTOGP 19
9. DISSIDIA FINAL FANTASY NT
10. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
4. LEGO MARVEL'S AVENGERS
5. LEGO JURASSIC WORLD
6. KINGDOM HEARTS HD 2.5 REMIX
7. FIFA 18
8. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
9. ASSASSIN'S CREED: ROGUE
10. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
1. DARKEST DUNGEON
2. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES
3. FIFA 15
4. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
5. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL
6. INJUSTICE: GODS AMONG US
7. PHINEAS AND FERB: DAY OF DOOFENSHMIRTZ
8. THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
9. TOUKIDEN 2
10. LEGO THE HOBBIT
1. SUPER MARIO MAKER 2
2. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
3. MARIO KART 8 DELUXE
4. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
5. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
6. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
7. SUPER MARIO ODYSSEY
8. SUPER MARIO PARTY
9. POKÉMON: LET'S GO, PIKACHU!
10. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
1. PERSONA Q2: NEW CINEMA LABYRINTH
2. POKEMON MOON
3. YO-KAI WATCH 3
4. FIRE EMBLEM WARRIORS
5. YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS
6. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
7. YO-KAI WATCH
8. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS
9. METROID PRIME: FEDERATION FORCE
10. YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS
1. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK
2. JUST DANCE 2019
3. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
4. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
5. LEGO JURASSIC WORLD
6. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
7. SKYLANDERS SUPERCHARGERS: STARTER PACK
8. GUITAR HERO LIVE BUNDLE
9. LEGO MARVEL'S AVENGERS
10. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. RED DEAD REDEMPTION
4. FIFA 18
5. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
6. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
7. NBA 2K18
8. DESTINY: THE TAKEN KING
9. LEGO MARVEL'S AVENGERS
10. CALL OF DUTY: GHOSTS
1. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
2. RED DEAD REDEMPTION 2
3. GRAND THEFT AUTO V
4. SCREAMRIDE
5. F1 2019
6. FINAL FANTASY XV
7. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
8. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
9. STATE OF DECAY 2
10. RESIDENT EVIL 2
1. DIABLO III
2. OVERWATCH
3. WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0
4. THE SIMS 4
5. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
6. DIABLO III: BATTLE CHEST
7. ELITE: DANGEROUS
8. KERBAL SPACE PROGRAM
9. F1 2019
10. DAYZ
11. CITIES: SKYLINES
12. LEGO WORLDS
13. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS
14. FALLOUT 76
15. MINECRAFT
Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD) cubriendo los datos de ventas del 3 de junio al 30 de junio 2019. GSD es el nuevo panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).