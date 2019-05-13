Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado abril

Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTOSuscríbete ahora y disfruta
2 MESES GRATISPrecio de la suscripción 4,95€/mes
La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista de videojuegos más vendidos en España en el pasado mes de abril.
'Days Gone' para PS4 fue el título más solicitado, seguido por los veteranos 'FIFA 19' y 'Grand Theft Auto V', también para la sobremesa de Sony. El resto de referencias (por plataformas) pueden consultarse a continuación:
1. DAYS GONE (PS4)
2. FIFA 19 (PS4)
3. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
4. MORTAL KOMBAT 11 (PS4)
5. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE (PS4)
6. YOSHI'S CRAFTED WORLD (SWITCH)
7. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (SWITCH)
8. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 (PS4)
9. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
10. SUPER DRAGON BALL HEROES: WORLD MISSION (SWITCH)
1. DAYS GONE
2. FIFA 19
3. GRAND THEFT AUTO V
4. MORTAL KOMBAT 11
5. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
6. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
7. RED DEAD REDEMPTION 2
8. SPIDER-MAN
9. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
10. NBA 2K19
1. FIFA 19
2. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
3. GRAND THEFT AUTO V
4. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
5. ASSASSIN'S CREED: ROGUE
6. SKYLANDERS SUPERCHARGERS: STARTER PACK
7. LEGO MARVEL'S AVENGERS
8. LEGO JURASSIC WORLD
9. FIFA 18
10. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
1. DARKEST DUNGEON
2. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
3. NEED FOR SPEED: MOST WANTED: A CRITERION GAME
4. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES
5. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL
6. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
7. LEGO MARVEL'S AVENGERS
8. INJUSTICE: GODS AMONG US
9. LEGO JURASSIC WORLD
10. AXIOM VERGE
1. YOSHI'S CRAFTED WORLD
2. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
3. SUPER DRAGON BALL HEROES: WORLD MISSION
4. FIFA 19
5. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
6. MARIO KART 8 DELUXE
7. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
8. SUPER MARIO PARTY
9. SUPER MARIO ODYSSEY
10. FINAL FANTASY X / X-2 HD REMASTER
1. YO-KAI WATCH 3
2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
3. SUPER MARIO 3D LAND
4. LEGO JURASSIC WORLD
5. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS
6. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D
7. MARIO PARTY: ISLAND TOUR
8. POKEMON MOON
9. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D
10. LUIGI'S MANSION 2
1. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK
2. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
3. SKYLANDERS SUPERCHARGERS: STARTER PACK
4. JUST DANCE 2019
5. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
6. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
7. PAPER MARIO: COLOR SPLASH
8. SKYLANDERS IMAGINATORS: STARTER PACK
9. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
10. LEGO MARVEL'S AVENGERS
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
4. FIFA 18
5. AFRO SAMURAI
6. RED DEAD REDEMPTION
7. CALL OF DUTY: GHOSTS
8. DESTINY: THE TAKEN KING
9. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
10. LEGO MARVEL SUPER HEROES
1. MORTAL KOMBAT 11
2. GRAND THEFT AUTO V
3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
4. FIFA 19
5. RED DEAD REDEMPTION 2
6. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
7. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
8. CRACKDOWN 3
9. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE
10. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2
1. OVERWATCH
2. DIABLO III: BATTLE CHEST
3. THE SIMS 4
4. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
5. STARCRAFT II BATTLECHEST
6. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
7. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
8. OUTCAST: SECOND CONTACT + NACON PC GM-105 OPTICAL GAMING MOUSE
9. WRC 7: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
10. FARMING SIMULATOR 19
11. ANTHEM
12. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS
13. TROPICO 6
14. ELITE: DANGEROUS
15. DAYZ
Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD) cubriendo los datos de ventas del día 1 de abril al 28 de abril 2019. GSD es el nuevo panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).