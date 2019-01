Los 20 videojuegos más vendidos en España en 2018 FIFA 19 / EA FIFA 19 corona la lista publicada por la Asociación Española de Videojuegos FS GAMER Martes, 29 enero 2019, 12:07

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista con los 20 videojuegos más vendidos en nuestro país durante el pasado 2018, según los datos de Retail de Games Sales Data (GSD). GSD es el nuevo panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado del ocio electrónico, impulsado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).

El simulador de fútbol FIFA 19 fue el título más vendido del año, con cerca de 650.000 copias despachadas en todas sus plataformas. Le siguieron Red Dead Redemption 2 (364.000 unidades) y Marvel's Spider-Man para PlayStation 4 (284.000 unidades).

El listado que sigue tan sólo tiene en cuenta las copias físicas (no digitales):

1) FIFA 19 (644.107 unidades).

2) Red Dead Redemption 2 (364.971 unidades).

3) Spider-Man (284.856 unidades).

4) FIFA 18 (261.959 unidades).

5) Call of Duty: Black Ops 4 (259.610 unidades).

6) God of War (216.208 unidades).

7) Grand Theft Auto V (188.751 unidades).

8) Mario Kart 8 Deluxe (162.781 unidades).

9) Super Mario Odyssey (149.097 unidades).

10) Far Cry 5 (133.107 unidades).

11) Call of Duty: WWII (127.898 unidades).

12) Super Smash Bros. Ultimate (113.128 unidades).

13) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (109.477 unidades).

14) Pokémon: Let's Go, Pikachu! (99.697 unidades).

15) Assassin's Creed Odyssey (94.259 unidades).

16) Gran Turismo Sport (93.092 unidades).

17) Assassin's Creed Origins (89.113 unidades).

18) Rocket League (88.554 unidades).

19) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (84.677 unidades).

20) Splatoon 2 (83.557 unidades).

AEVI ha lanzado recientemente 'The Good Gamer', un proyecto global de contenidos multimedia donde reivindica los valores del videojuego y las medidas de responsabilidad impulsadas por la industria. La iniciativa tiene como fin fomentar un consumo responsable de los videojuegos orientado a jóvenes, padres, educadores, médicos, a toda la comunidad gamer y al conjunto de la sociedad.