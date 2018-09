U-tad, la universidad del videojuego, opta a los Premios PlayStation 2018 Windfolk / Fractal Fall Los alumnos del centro desarrollan tres proyectos para PlayStation 4 FS GAMER Lunes, 10 septiembre 2018, 12:47

U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, estará representado en la candidatura a la preselección de los Premios PlayStation. A la edición 2018 se presentan tres títulos, decididos a repetir los éxitos alcanzados por los alumnos de las anteriores promociones.

Nuclear Toaster nos presenta Deathroned, un shooter en primera persona donde el jugador controla una poderosa hechicera combatiendo en un palacio mágico inspirado en la atmósfera de Las Mil y Una Noches. El jugador puede reinventar su estilo de combate en cualquier momento, combinando numerosos ataques mágicos para obtener múltiples habilidades. Además, el palacio genera aleatoriamente los niveles cada vez que se juega, proporcionando una experiencia única en cada partida. Se puede echar un vistazo en este vídeo de presentación.

Deathroned / Nuclear Toaster

Por su parte, Tenjet Games debuta con Khion I: No Return, un juego de terror y supervivencia que transcurre en una devastada y congelada estación científica. Una auténtica pesadilla bajo cero en la que el jugador debe escapar de las escalofriantes criaturas que le acecharán en todo momento. Para lograrlo deberá utilizar el entorno y recoger los escasos recursos para fabricar objetos que le permitirán sobrevivir en un ambiente tan claustrofóbico como hostil. En este vídeo, Tenjet Games muestra las cualidades de su título.

Khion I: No Return / Tenjet Games

Por último, el tercer proyecto presentado nacido de las aulas de U-tad es Windfolk, creado por Fractal Fall, un shooter en tercera persona enmarcado en un universo de islas flotantes donde la acción transcurre en el cielo. Combinando gran variedad de maniobras de movimiento aéreo, armas y habilidades, el jugador se pone en el papel de la soldado Esen J.Price, combatiente especialista de un mundo en guerra. Para conocer más de este juego, simplemente hay que echar un vistazo a este vídeo.

En 2015 Moon Factory logró el Premio PlayStation al juego más innovador por Rolling BOB. La edición 2016 galardonó a Tessera Studios y su ópera prima, Intruders Hide and Seek, por partida doble, alzándose con el Premio PlayStation al mejor juego del año y el premio de la prensa, mientras que DNA Softworks se alzó con el galardón al mejor arte por Khara. Una racha que no se detuvo en los Premios Playstation 2017, donde Berlin by Ten recibió el galardón al mejor uso de plataformas PlayStation por Disembodied, mientras que Greyfall, de Therion Games, fue galardonado como el Mejor juego para la Prensa.

A esta cosecha hay que añadir muchos otros galardones en eventos tan prestigiosos como Gamelab, Gamefest, Gamepolis, las tres últimas ediciones del Fun & Serious Game Festival y, respecto al panorama internacional, sendos premios al mejor pitch en las dos últimas entregas del festival SXSW de Texas.