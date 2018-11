Ubisoft Barcelona cumple 20 años Ubisoft Barcelona / Ubisoft Trabaja en superproducciones como Rainbow Six Siege, Assassin´s Creed o Beyond Good & Evil 2 SARA BORONDO Jueves, 8 noviembre 2018, 11:43

En 1988 abrió sus puertas Ubisoft Barcelona, uno de los estudios españoles de videojuegos más veterano y reputado. Por aquel entonces empezó trabajando en juegos de motos como 'Pro-Rally' o 'Monster Jam' y más tarde, cuando Wii llegó para revolucionar el mercado del videojuego, diversificó su actividad hacia juegos como 'My Fitness Coach' o 'Driver' al tiempo que comenzaba a trabajar en grandes producciones como 'Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Fighter' o 'Assassins Creed Syndicate'.

Ubisoft España empezó a destacar en estas superproducciones, de forma que el estudio fue creciendo y consolidándose hasta el punto de que en los dos últimos años ha triplicado su plantilla y hoy día es el mayor estudio de producción de videojuegos AAA (superproducciones) para consola y PC de España. Javier Capel, Studio Manager, cree que la clave del éxito es una estrategia centrada en la innovación y el talento «con el objetivo de ser un estudio que vaya un paso más allá para que nuestro impacto en la industria sea todavía mayor», afirma, y añade que todo su trabajo gira en torno al jugado «que siempre ha estado y está en el centro de toda actividad que llevamos a cabo. Nuestros desarrolladores son jugadores y conocen a fondo el juego en el que trabajan, pero también los de la competencia», comenta Capel.

Actualmente el estudio trabaja en cuatro de los proyectos más importantes de Ubisoft: es el estudio principal de 'Assassin´s Creed III Remasterizado' (una remasterización del juego de la serie ambientado en la Revolución Americana); ha creado y gestiona el modo competitivo 'Pick and Ban' de 'Rainbow Six Siege'; ha desarrollado los personajes y escenas de vídeo de 'Assassin´s Creed Odissey' y sigue trabajando en el contenido post-lanzamiento del juego centrado en la Grecia clásica. Además, un cuarto equipo está diseñando los personajes de 'Beyond Good & Evil 2', el esperado nuevo juego que Michel Ancel lidera desde Ubisoft Montpellier.

«A veces parece que tuvieras que irte al otro lado del mundo para desarrollar videojuegos, pero no es así; hoy en día es posible poder trabajar en juegos AAA aquí y ahora, en Barcelona», dice Marie-Thérèse Cordon, fundadora del estudio y actual Talent Management & Communication Director. Ubisoft Barcelona está ubicado en San Cugat del Vallés; en él trabajan más de 130 personas de 15 países diferentes y tiene actualmente diez puestos vacantes en programación, arte, diseño, sonido y gestión.