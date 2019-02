'Tetris 99' compite con Fortnite en Nintendo Switch

Cinco meses después del último Nintendo Direct, retransmisión con que la multinacional japonesa da cuenta de próximos lanzamientos, sus incondicionales disfrutaron de una nueva entrega. Centrado exclusivamente en la consola híbrida, el programa puso de manifiesto la extinción a corto plazo de Nintendo 3DS, portátil con más de siete años en el mercado.

Entre las novedades previstas para Nintendo Switch llamó poderosamente la atención 'Tetris 99', apuesta de la compañía por el género battle royale. En éste se enmarcan fenómenos del videojuego como PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite y el más reciente Apex Legends, con 25 millones de jugadores registrados en menos de una semana. Tales referencias consisten en el enfrentamiento de un centenar de jugadores, quienes deben eliminarse mutuamente hasta que sólo reste uno en pie. Así, la última edición del juego de puzles confronta 99 partidas simultáneas, donde cada línea suprimida inflige daño a los adversarios.

A Tetris 99 (ya disponible para los suscriptores del servicio Nintendo Switch Online) se sumaron otros anuncios de peso, como el esperado remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening, aparecido para Game Boy allá por 1993. El juego llegará con el mapa original intacto (o así lo sugiere su primer tráiler), aunque bajo un apartado técnico acorde a los tiempos que corren. Por lo demás, sabemos que recalará en algún momento de 2019.

Igualmente sorpresivo 'Astral Chain', la nueva aventura de acción a cargo de Platinum Games y, de paso, una de los pocos desarrollos origianles que atesoró la presentación. Se estrenará el 30 de agosto y nos convertirá en policías de una ciudad futurista, donde «aunar fuerzas con un arma viviente referida como 'Legion' a través de un sistema sinérgico de combate y exploración».

El último Nintendo Direct también confirmó lanzamientos y fechas para los siguientes títulos, cuyas primeras imágenes apreciamos en el vídeo bajo estas líneas: Super Mario Maker 2 (junio de 2019); Fire Emblem Three Houses (26 de julio); BOXBOY! + BOXGIRL! (26 de abril); Bloodstained: Ritual of the Night (verano de 2019); Mortal Kombat 11 (23 de abril); Yoshi's Crafted World (29 de marzo); Captain Toad: Treasure Tracker - Parte especial (14 de marzo); Super Smash Bros. Ultimate 3.0 (primavera de 2019); Hellblade: Senua's Sacrifice (primavera de 2019); DAEMON X MACHINA (verano de 2019); MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order (verano de 2019); Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva (otoño de 2019); DRAGON QUEST BUILDERS 2 (12 de julio); ONINAKI (verano de 2019); Starlink: Battle for Atlas - Actualización de primavera (abril); Disney TSUM TSUM FESTIVAL (2019); Rune Factory 4 Special (2019); Rune Factory 5 (por determinar); DELTARUNE (28 de febrero); FINAL FANTASY VII (26 de marzo); FINAL FANTASY IX (ya disponible); Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! (20 de marzo); Dead by Daylight (otoño de 2019); Assassin's Creed III Remastered (21 de mayo, incluyendo Assassin's Creed Liberation Remastered); Unravel 2 (22 de marzo) y GRID Autosport (verano de 2019).

Nintendo Switch supera los 32 millones de consolas vendidas desde su lanzamiento, en marzo de 2017. De éstos, cerca de 15 millones corresponden al periodo comprendido entre abril y diciembre del año pasado, lo que denota un excelente rendimiento comercial. Con el catálogo anunciado, los de Kioto esperan cumplir su pronóstico de 17 millones de máquinas despachadas de aquí al 31 de marzo, cuando cierra el presente curso fiscal.