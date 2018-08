Super Mario Odyssey copa la lista de los más vendidos en Nintendo Switch Super Mario Odyssey / Nintendo Mario Kart 7 supera los 17 millones de copias en Nintendo 3DS JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 1 agosto 2018, 09:17

Nintendo ha hecho públicos los listados con los diez videojuegos más vendidos para Nintendo Switch y Nintendo 3DS, con motivo del balance financiero concerniente al pasado trimestre fiscal (del 1 abril al 30 de junio). Mario, icono de la compañía, es protagonista indiscutible con Super Mario Odyssey (11,17 millones de copias desde su lanzamiento) y Mario Kart 7 (17,21 millones).

Entre el software más exitoso para Switch encontramos seis títulos por encima de los dos millones de unidades, incluidas nuevas franquicias como 1-2-Switch y ARMS; también juegos lanzados este mismo año, como Kirby Star Allies y la conversión de Donkey Kong Country: Tropical Freeze:

Super Mario Odyssey - 11,17 millones

Mario Kart 8 Deluxe - 10,35 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 9,32 millones

Splatoon 2 - 6,76 millones

1-2-Switch - 2,45 millones

ARMS - 2,01 millones

Kirby Star Allies - 1,89 millones

Xenoblade Chronicles 2 - 1,42 millones

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - 1,40 millones

Mario Tennis Aces - 1,38 millones

En lo que a Nintendo 3DS respecta, Pokémon, Animal Crossing y Super Smash Bros. tienen mucho que decir:

Mario Kart 7 - 17,21 millones

Pokémon X y Pokémon Y - 16,31 millones

Pokémon Sol y Pokémon Luna - 16,12 millones

Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa - 14,10 millones

New Super Mario Bros. 2 - 12,70 millones

Super Mario 3D Land - 12,12 millones

Animal Crossing: New Leaf - 11,78 millones

Super Smash Bros. para Nintendo 3DS - 9,30 millones

Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna - 7,72 millones

Tomodachi Life - 6,25 millones

Hasta la fecha, Nintendo Switch y 3DS han vendido 19,67 millones y 72,89 millones de máquinas en todo el mundo.