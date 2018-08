Streets of Rage 4: la franquicia resucita 25 años después Streets of Rage 4 / SEGA Es uno de los «yo contra el barrio» más conocidos de los años 90 SARA BORONDO Martes, 28 agosto 2018, 12:37

«Yo contra el barrio» fue la más que acertada descripción que se hizo en la España de los 80 y los 90 de los Beat'em up (también llamados brawlers), los juegos de peleas callejeras normalmente dibujados a mano en los que el protagonista avanzaba en 2D por distintos escenarios liquidando a todo tipo de personajes que se le aproximaban con intenciones nada pacíficas. Uno de los más famosos en los primeros años 90 fue Streets of Rage, desarrollado por Sega AM7 y distribuido por Sega, que nació en Mega Drive en 1991. El año siguiente salió el segundo capítulo y en 1994 el tercero.

Las ventas de este último no fueron las esperadas y Sega guardó la serie en el cajón, aunque hubo varias conversiones a otras plataformas y el juego formó parte de diversos recopilatorios, pero no salieron adelante ninguno de los intentos de recuperarla… hasta ayer, cuando 25 años después del lanzamiento del tercer capítulo Sega y DotEmu anunciaron el desarrollo de Streets of Rage 4 e incluso publicaron un vídeo del juego.

Streets of Rage es la quintaesencia de los «Yo contra el mundo», con peleas callejeras y personajes con un aspecto macarra ochentero. El primer juego mostraba las aventuras de tres policías que intentan limpiar la ciudad de la presencia de una banda de crimen organizado. En los otros dos juegos aparecían nuevos personajes jugables, todos ellos con características diferentes a la hora de pelear.

Streets of Rage 4 está desarrollado por Lizardcube y Guard Crush Games y continuará la serie allí donde se quedó el tercer capítulo, manteniendo el dibujado a mano y la fórmula beat'em-up. Estará protagonizado por dos de los protagonistas originales, Axel Stone y Blaze Fielding. De momento, los distribuidores no han informado ni de las plataformas en las que aparecerá ni de la fecha de lanzamiento.