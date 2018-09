Spider-man supera a God of War en ritmo de ventas Marvel's Spider-Man / Sony Estreno fulgurante del hombre araña en Reino Unido SARA BORONDO Martes, 11 septiembre 2018, 12:47

El nuevo juego de Insomniac Games, Marvel's Spider-Man, no solo ha cautivado a la crítica de todo el mundo sino que ha entusiasmado a jugadores de todo el mundo. En el Reino Unido, el mercado más importante para el videojuego en Europa, Spider-Man ha escalado a lo más alto de la lista de ventas de la semana pasada, superando en cantidad de ventas iniciales a Far Cry 5, lo que tiene más mérito teniendo en cuenta que este último salió a la venta en varias plataformas y el hombre araña de Insomniac solo se ha lanzado en PlayStation 4. De hecho, ha duplicado las ventas iniciales de God of War, otra súper producción exclusiva de la consola de Sony. Según Chart-Track, se trata del debut más grande en un solo formato desde las ventas para PS4 de Call of Duty: WWII.

El Spider-Man de Insomniac también ha triunfado como juego de Marvel, superando por un «amplio margen» según Chart-Track, a Lego Marvel Super Heroes, y no llega a derrotar en el primer puesto de ventas del Reino Unido de juegos protagonizados por superhéroes a Batman: Arkham Knight, pero este salió en más plataformas. No obstante, las ventas de Spider-Man son incluso superiores a las tenidas en cuenta para estas comparaciones ya que no incluyen las ventas digitales, solo las unidades físicas vendidas en caja.

La semana pasada la lista de lanzamientos liderada por el hombre araña se completaba con Dragon Quest XI: Echoes of Evasive Age (también para PS4) que ha saltado directamente al segundo puesto de los juegos más vendidos entre el 2 y el 8 de septiembre, y de Destiny 2: Forsaken, que se ha situado en el puesto 8 de las listas de ventas británicas.