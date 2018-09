Spider-Man para PS4 es el primer juego con el sello de calidad Marvel Marvel's Spider-Man / Sony La aventura de Insomniac Games ya está a la venta SARA BORONDO Viernes, 7 septiembre 2018, 12:04

«Tal vez hayáis notado que nuestros tráilers más recientes llevan el logotipo de Marvel al principio. Es la primera vez que un videojuego de Marvel recibe permiso para utilizarlo. Cuando ves ese símbolo de Marvel es como un sello de calidad. Sientes escalofríos y piensas: 'Es una experiencia Marvel. Va a ser un exitazo'» . Con estas palabras el director de comunidad de Insomniac, James Stevenson, anunciaba antes de un evento para probar Spider-Man antes del lanzamiento del juego.

El Spider-Man de Insomniac desde el principio fue diferente de los múltiples juegos que se han hecho hasta el momento sobre el Hombre Araña. En esta ocasión el estudio no se basó en los cómics ni en las películas sobre el personaje; Marvel dio total libertad para elegir la historia y las características. De forma parecida a la creación del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), los propietarios de los derechos querían un personaje de videojuegos con entidad propia. Los resultados aún no han llegado al gran público (el juego no sale a la venta hasta hoy), pero la crítica ha alabado de forma unánime la propuesta de Insomniac y Marvel ha reconocido que el pulido y la presentación del juego son merecedores del sello de calidad que, en efecto, encabeza los últimos vídeos que el estudio ha mostrado del juego.

Spider-man muestra a Peter Parker siete años después de que le picase la araña radioactiva y, por tanto, habituado ya a sus súperpoderes. El videojuego -que sale en exclusiva para PS4- cuenta los problemas del hombre araña combatiendo a algunos enemigos conocidos y otros nuevos y las vicisitudes de Peter en sus relaciones con Mary Jane y tía May y da al jugador múltiples posibilidades para combatir y moverse por las calles de un Nueva York reconstruido con gran detalle.