Level Up! Soul Calibur VI, The World Ends With You y las rebajas de Steam, a debate Soul Calibur VI / Bandai Namco El podcast de F&S alcanza el sexto programa de su quinta temporada FS GAMER Viernes, 26 octubre 2018, 10:30

En el sexto programa de nuestra quinta temporada, Level Up! diserta sobre la inesperada marcha de Jade Raymond de Electronic Arts, donde comandaba los proyectos inspirados en Star Wars.

También valoramos los últimos juegos que han caído en nuestras manos, como la sexta entrega de Soul Calibur y la remasterización de The World Ends With You para la consola híbrida de Nintendo.

Pone el broche la polémica por los descuentos tempranos en Steam. Como el de Shadow of the Tomb Raider, rebajado un 34% tras menos de un mes a la venta. Claro, los early adopters han puesto el grito en el cielo.

En el programa de esta semana han participado Marc Fernández, Raúl Romero y uno de nuestros oyentes más fieles, Arashi Guerra (¡ha sido un placer!).

Recordad que podéis colaborar en el programa, notas de voz mediante. Tan sólo tenéis que enviarlas a nuestro número de WhatsApp: 635 14 43 66. Como siempre, gracias por estar ahí.