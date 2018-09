Sony se despide oficialmente de PlayStation 2 PlayStation 2 / Sony Fue la consola más vendida, con más de 156 millones de unidades SARA BORONDO Martes, 4 septiembre 2018, 13:11

PlayStation cierra esta semana oficialmente la que tal vez sea su etapa más importante, la de PlayStation 2. En junio Sony comunicó a los usuarios japoneses que el servicio técnico dejaría de recoger solicitudes de reparación a partir del 31 de agosto, y aquellas consolas y periféricos que llegasen después del 7 de septiembre al centro PlayStation Clinic de la Prefectura de Iwate no se arreglarán.

PlayStation 2 supuso para Sony su consolidación como fabricante de consolas y videojuegos. Salió en Japón el 4 de marzo de 2000, y llegó a Europa el 24 de noviembre del mismo año. A otros países como Brasil llegó- de manera oficial- mucho más tarde, en 2009. Una de las claves básicas de su éxito es que utilizaba un lector de DVD que reproducía tanto videojuegos como películas y que era un formato que estaba empezando por entonces con una gran acogida por la diferencia en la calidad de la imagen que permitía gracias a su mayor capacidad de almacenamiento. Su éxito fue tan arrollador los primeros años del siglo que en España decir Play era sinónimo de consola de videojuegos. En 2004 salió una versión slim, más pequeña y ligera.

La primera PlayStation vendió 103 millones de unidades, pero PlayStation 2 ha superado en estos 18 años los 156 millones de unidades vendidas. El juego más vendido fue Grand Theft Auto San Andreas, con más de 28 millones de unidades vendidas, pero es solo parte de un impresionante catálogo de más de 10 000 títulos que incluyen GTA III, GTA: Vice City, Ico, Kingdom Hearts, Gran Turismo 4, Need for Speed: Underground, Medal of Honor: Frontline o Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Los últimos grandes juegos que salieron para la consola, a mediados de la década pasada y poco antes del lanzamiento de PS3, fueron una despedida por todo lo alto liderada por Shadow of the Colossus y God of War 2. Además, utilizó tecnologías y periféricos que en PlayStation 3 le dieron mucho juego a Sony como el micrófono de SingStar, la cámara EyeToy que detectaba el movimiento de los jugadores y se utilizó sobre todo para juegos infantiles, o los pulsadores de Buzz, que reproducía un concurso de preguntas y respuestas de televisión.