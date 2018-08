Sony celebra la vuelta al cole con descuentos en PS4 y PS VR PS4 Pro / Sony La promoción «Vuelta al Juego» tendrá vigencia hasta el 12 de septiembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 29 agosto 2018, 11:43

Sony ha lanzado la promoción «Vuelta al Juego«, con vigencia desde hoy hasta el próximo 12 de septiembre. Coincidiendo con el retorno del curso académico, el fabricante rebaja buena parte de su catálogo para PlayStation 4, amén de su visor de realidad virtual (PlayStation VR).

Entre las superproducciones exclusivas a precio rebajado encontramos el simulador de conducción Gran Turismo Sport, disponible por 19,99 euros; el exitoso God of War (5 millones de copias vendidas) por 49,99 euros y el thriller futurista Detroit: Become Human por 39,99 euros. El descuento de este último también aplica a su versión digital.

Por su parte, la línea económica PlayStation Hits abraza la oferta de adquirir dos títulos por el módico precio de 30 euros (sólo ediciones físicas). Son los siguientes: Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, LittleBigPlanet 3, DRIVECLUB, Ratchet & Clank, Killzone Shadow Fall, Bloodborne, inFAMOUS: Second Son y la edición remasterizada de The Last of Us.

En lo que a PlayStation VR respecta, el visor de realidad virtual rebaja su bundle de inicio. PS VR, el juego VR Worlds y PlayStation Camera serán nuestros por 249,99 euros junto a uno de los siguientes lanzamientos a elegir: el shooter de acción táctica Firewall Zero Hour y título de acción y terror The Persistence.