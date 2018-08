Shadow of the Tomb Raider ofrecerá un novedoso sistema de dificultad Lara Croft / Square Enix Square Enix quiere apelar al mayor número de jugadores SARA BORONDO Jueves, 9 agosto 2018, 15:00

El capítulo final de la trilogía de los orígenes de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, llegará con una innovación en la dificultad para los jugadores, al permitir adaptar cada uno de sus apartados a las habilidades del jugador. Según ha informado la editora del juego, Square Enix, se podrá personalizar la dificultad de la exploración, el combate y los puzles por separado, lo que activará o no determinadas ayudas.

Habrá cuatro niveles distintos de dificultad: Fácil, Normal, Difícil y Obsesión Mortal; en cualquier momento del juego se puede intercambiar entre las tres primeras, pero la última se aplica a exploración, combate y puzles y no se puede modificar en todo el juego una vez que se elige.

En los combates la dificultad afecta a la salud de los enemigos, la facilidad para deterctarlos y el daño que Lara hace en cada ataque así como a la cantidad de munición disponible. En la exploración, en las dificultades más fáciles habrá pintura blanca marcando el camino, se indicarán los campamentos base y habrá un temporizador de agarre más largo. En Obsesión Mortal sólo se podrá guardar el juego en los campamentos base, que no estarán señalados y a los que habrá que iluminar.

En los rompecabezas, la dificultad consiste en las pistas sobre la siguiente acción necesaria; los objetos interactivos estarán resaltados y habrá más tiempo para realizar mecánicas que dependan de éste.

Shadow of the Tomb Raider sale a la venta el 14 de septiembre en PC, PS4 y Xbox One.