SEGA y Square Enix anuncian sus juegos de la Gamescom 2018 Team Sonic Racing / SEGA Team Sonic Racing y Shadow of the Tomb Raider entre los títulos más destacados de la feria JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 7 agosto 2018, 10:54

Koch Media, distribuidora de Square Enix y SEGA en nuestro país, ha comunicado los títulos que sendas distribuidoras mostrarán durante la Gamescom de Colonia (Alemania). La mayor feria europea del videojuego tendrá lugar del 21 al 25 de agosto, incluyéndose jornadas para profesionales y público en general.

Por parte de SEGA veremos Total War: THREE KINGDOMS, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight, Persona 5 Dancing in the Starlight y el recién anunciado Football Manager 2019, que será presentado con todas las de la ley.

Square Enix tendrá a Kingdom Hearts 3 como gran protagonista, disponiendo dos demostraciones jugables. El stand de la editora también dará cobijo a Lara Croft (Shadow of the Tomb Raider), la secuela de Life is Strange y la undécima entrega de Dragon Quest: «Ecos de un pasado perdido«.

Un día antes de la cita germana, Nvidia mostrará al público sus nuevas tarjetas gráficas. Microsoft también ha prometido novedades en cuanto a software y periféricos para Xbox One.