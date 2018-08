Las reservas de Battlefield V son más bajas que las de CoD: Black Ops IIII y Red Dead Redemption 2 Battlefield V / EA Los tres juegos salen en octubre de este año SARA BORONDO Viernes, 17 agosto 2018, 12:32

Desde que Rockstar anunció el lanzamiento de su juego Red Dead Redemption 2 para octubre de 2018, el calendario de lanzamientos y las previsiones habituales del último trimestre anual recibieron una sacudida sísmica. Algunas editoras decidieron retrasar sus juegos al primer trimestre del año que viene (a costa de perderse la campaña navideña) y otras adelantarlos con la esperanza de quedar fuera de la onda de impacto que puede suponer el lanzamiento de tres juegos tan potentes como Battlefield V, Call of Duty: Black Ops IIII y Red Dead Redemption 2 en un plazo de 15 días. El resultado es que el calendario de lanzamientos de ese mes está más despejado de lo habitual y alrededor de esos tres títulos hay otros que no compiten en el mismo segmento. Aunque hay otro lanzamiento muy esperado, el de Assassin´s Creed Odyssey, su temática y jugabilidad lo alejan de la competición directa con los otros tres juegos mencionados.

El primero en salir es Call of Duty: Black Ops IIII, el 12 de octubre; el viernes siguiente, día 19, tendrá lugar el lanzamiento de Battlefield V, y el western de Rockstar llegará a las tiendas el viernes 26. Según la empresa analista Cowen & Company, el gran perjudicado de los tres es Battlefield V, cuyas reservas están bastante por debajo de las de Call of Duty: Black Ops IIII. Según Cowen, Battlefield V podría ser un nuevo Titanfall 2, juego también de Electronic Arts que en 2016 tuvo un lanzamiento «sandwich» entre Battlefield I y Call of Duty: Infinite Warfare.

El análisis de Cowen se ha relacionado con la marcha de Electronic Arts de Patrick Söderlund, antiguo director de DICE -uno de los estudios más prestigiosos de Electronic Arts, creador de Battlefield y Star Wars Battlefront- y que ha ocupado los últimos 12 años diversos puestos directivos en la editora, donde era actualmente jefe de diseño.

En un intento por repuntar el interés, EA acaba de hacer público el tráiler bajo estas líneas: «La Devastación de Róterdam«.