Puesto en duda el lanzamiento simultáneo de Halo Infinite en Xbox One y PC Halo Infinite / Microsoft Microsoft no ha concretado su emplazamiento en el programa Xbox Play Anywhere SARA BORONDO Miércoles, 25 julio 2018, 15:24

Una de las ventajas que Microsoft suele esgrimir al hablar de los videojuegos en sus sistemas es Xbox Play Anywhere, con el que se puede jugar a un título comprado digitalmente tanto en una consola Xbox One como en un ordenador con Windows 10. La partida se guarda en la nube, así que puede continuarse el juego donde se dejó independientemente del hardware que se utilice.

El usuario de Neogaf DynamiteCop fue quien dio la alerta de que en la web oficial de Halo Infinite, título estrella de Microsoft el pasado E3, no aparece el logotipo de Xbox Play Anywhere; sí lo hacían los que indican que el juego se verá con una resolución de 4K, tendrá iluminación de alto rango dinámico (HDR) y estará mejorado para Xbox One X. Microsoft no se ha pronunciado al respecto así que no se sabe si es que el juego no tendrá esa opción o si se añadirá más adelante, fruto de un lanzamiento escalonado entre plataformas.

Halo Infinite, desarrollado por 343 Industries, supone el regreso del Jefe Maestro, el legendario personaje protagonista de buena parte de los juegos de la serie. La historia será una continuación directa de Halo 5: Guardians. El estudio ha apostado por la innovación tecnológica y utiliza el flamante motor gráfico Slipspace que permite, como se vio en la demo mostrada en el E3, crear un mundo de juego con más detalle que nunca.