CD Projekt muestra por primera vez la jugabilidad de Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED Emitió un directo de más de 45 minutos de su juego de rol de mundo abierto SARA BORONDO Martes, 28 agosto 2018, 12:53

Quienes pudieron probar en el pasado E3 la demo de casi una hora de duración de Cyberpunk 2077 hablaban maravillas del nuevo juego de rol de CD Projekt (The Witcher), y ahora todo el mundo ha podido comprobar hasta qué punto está llevando el estudio polaco el juego basado en un juego de tablero llamado Cyberpunk 2020.

Aunque el juego tiene la vista en primera persona, el jugador podrá personalizar físicamente al protagonista, que puede ser hombre o mujer ya que CD Projekt considera que el aspecto determina la historia del personaje, y las elecciones que se hagan antes de empezar el juego condicionarán algunas de las experiencias del jugador, aunque el sistema de clases irá cambiando a lo largo del juego según el jugador vaya eligiendo unas características u otras.

En un futuro en el que reina la tecnología la protagonista de la demo muestra algunas de las características del Cyberpunk 2077 durante algo más de 48 minutos. La acción transcurre en la peligrosa Night City, una ciudad violenta controlada por grandes corporaciones en un futuro poco halagüeño para V, la protagonista de la demo. Es un mundo de juego inmenso que se puede explorar con libertad y sin tiempos de carga. Visualmente, la ciudad tiene una cantidad increíble de detalles, colores vibrantes y vida, con una estética futurista colorida y luminosa con un estilo artístico que CD Projekt reconoce bebe directamente del juego de mesa Cyberpunk 2020 creado por Mike Pondsmith, aunque con modificaciones para llevarlo cincuenta años más tarde y crear una línea temporal propia. La ciudad está llena de elementos tecnológicos pero también de basura, y pobreza y, sobre todo, de una multitud de personajes.

Interacciones constantes con todo el mundo del juego

Uno de los elementos clave del juego es la interacción constante con todo lo que rodea a V: los escenarios, los personajes, cada parte de las misiones… y todo envuelto en una historia que promete ser tan acertada como en The Witcher, con personajes bien desarrollados. Las decisiones que tome la protagonista pueden abrir o cerrar caminos de formas insospechadas, todo de forma natural y que consigue personalizar la experiencia de juego. Hasta inspeccionar el botín recogido puede servir para resolver alguna misión. En Cyberpunk 2077 todo cuenta.

El combate es otro de los puntos fuertes de Cyberpunk 2077 en el que las armas tienen algunas características innovadoras como balas que persiguen el objetivo. Las mejoras para el personaje llegan de la mano de la ropa que lleve y de los implantes cibernéticos que se vaya instalando; en la demo V se instala unos en el ojo que le permiten hacer zoom, analizar objetos y detectar los puntos débiles del enemigo. Otro implante en la piel da la excusa para poder tener en pantalla la munición que queda en el arma. También habrá conducción para moverse por la ciudad e incluso V podrá disparar desde los vehículos.

El juego lleva más de cinco años en desarrollo y tiene previsto el lanzamiento el año que viene, de forma que pueden cambiar todavía muchos elementos y mecánicas de las vistas en la demo que mostró ayer CD Projekt. De hecho, el estudio escondió en uno de los fotogramas finales del vídeo de la demo un mensaje que han encontrado los aficionados en el que afirma que no habían enseñado Cyberpunk 2077 antes porque no estaban seguros de que las características que se ven en la demo se queden en el juego final y no querían que les echaran en cara los cambios realizados. Por eso el estudio la mostró primero a la prensa en el E3 y ha sido la buena acogida en los medios de comunicación lo que le ha animado a enseñar el juego en este punto del desarrollo a todo el público, aunque todavía queda mucho trabajo por delante y es posible que cambien algunas características importantes.