Una presentadora rompe el iPad de sus hijos para que dejen de jugar a Fortnite Fortnite / Epic Games Kirstie Allsopp alega que no dejaban de saltarse las normas impuestas SARA BORONDO Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:31

La presentadora de televisión y empresaria británica Kirstie Allsopp ha reconocido esta semana en un programa de Channel 5 que rompió los ipads de sus hijos en junio «no de forma violenta. De hecho los golpeé contra la pata de la mesa» porque se pasaron del tiempo permitido para jugar a Fornite.

Allsopp (hija del ex presidente de la casa de subastas Christie´s) y su marido, el promotor inmobiliario Ben Andersen, tienen dos hijos de 12 y 10 años, y además conviven con dos hijos de una anterior pareja de él. Explicó al también presentador Jeremy Vine: «hay un juego llamado Fortnite y otro PUBG… establecimos una serie de reglas en las que se indicaba cuándo no se podía jugar y rompieron todas esas reglas y al final me dije: 'Vale, tengo que [romperlas] físicamente'».

La confesión de Allsopp despertó todo tipo de reacciones en Twitter, la mayoría reprochándole el uso de una actitud violenta y llamándola «privilegiada» y «absurda» por haber roto unos dispositivos caros, aunque también ha recibido el apoyo de otros padres cansados de pelear con sus hijos cuando llega el momento de apagar los videojuegos. Poco después la presentadora reavivó la polémica cuando subió un tweet en el que afirmaba: «Si encontrases a tus hijos un paquete de cigarrillos dirías: 'No lo voy a destruir porque vale diez libras pero, por favor, no fumes? No, claro que no». Los ataques prosiguieron hasta el punto de que la presentadora ha decidido eliminar su cuenta de Twitter.