La potencia de PS5 y Xbox Scarlett en entredicho

Un experto considera improbable una resolución 4K a 60 frames por segundo en las nuevas consolas de Microsoft y Sony

Sony y Microsoft ya están diseñando sus siguientes consolas aunque ninguna de las dos ha dado ningún detalle, pero esto ha abierto ya el debate sobre qué características deberían tener la que se supone será PS5 y la conocida con el nombre clave Xbox Scarlett. En principio se habló de que podrían tener resolución de 4K nativos y con la capacidad necesaria para que los juegos tengan 60 fotogramas por segundo (fps), pero se han comenzado a alzar voces que lo ponen en duda por la potencia gráfica que esto requeriría.

Una de ellas es la de Timothy Lottes, miembro de equipo de Ingeniería de Juegos del fabricante de GPUs AMD, que en el número de julio de la revista británica Edge ha afirmado que -sin tener en cuenta factores como el ancho de banda de memoria de la máquina- para lograr un juego con la misma calidad visual que un juego de PS4 a 30 fotogramas por segundo y con 4K sería necesaria una potencia de 7,4 Teraflops por segundo. Para conseguir los 60 fps, ha dicho Lottes en Edge, supondría 14,7 Tflops por segundo, casi el doble de lo que tiene ahora Xbox One X, la consola más potente. Ni las tarjetas gráficas más potentes actuales pueden lograrlo: Geforce 1080ti de Nvidia funciona a 11,5 Tflops y Vega 64 de AMD lo hace a 13,7 tflops.

Actualmente, PS4 Pro va a 4,2 Teraflops por segundo y Xbox One X a 6. Ambas consolas utilizan distintos recursos para poder presumir de 4K: a la hora de renderizar los juegos la consola de Sony recurre a la técnica Checkerboarding, renderizando la mitad de la escena y escalando la imagen hasta los 4K y la de Microsoft renderiza a menos de 4K y usa resolución dinámica para muchos juegos.

El vicepresidente ejecutivo de videojuegos en Microsoft, Phil Spencer, sostenía hace unas semanas que las consolas pueden mejorar sus tasas de imágenes por segundo y consideraba que las consolas actuales deberían tener una capacidad de procesamiento de imágenes superior teniendo en cuenta la potencia de sus procesadores, lo que apunta a que Microsoft puede no estar tan interesada en lograr las 4K nativas. Lottes también ha señalado en sus declaraciones a Edge que una tasa de imágenes por segundo alta es más importante que la resolución ya que favorece un movimiento fluido y tiempos de respuesta más rápidos.

Muchos desarrolladores creen que la resolución 4K y los 60fps deben ser claves en la siguiente generación de consolas, pero algunos se han desmarcado de esta opinión, como Stian Willums, uno de los creadores de Through the Woods, quien ha dicho en declaraciones a GamingBolt: «todo el mundo quiere los mejores gráficos posibles, pero no son necesariamente unas características que tengan que tener». Willums sí apostó porque las siguientes consolas tengan un componente más social para interactuar y compartir lo que se haga con los demás.