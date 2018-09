Pokémon GO retorna con fuerza: 2,5 millones de dólares ingresados por día Pokémom GO / Niantic El intercambio de criaturas motiva un récord de jugadores SARA BORONDO Viernes, 7 septiembre 2018, 12:14

Pokémon GO! está viviendo una época dorada coincidiendo con su segundo aniversario. Cuando salió el juego en julio de 2016 provocó una fiebre mundial, millones de personas salieron a la calle a atrapar pokémon, esas criaturas visibles en la pantalla gracias a la geolocalización y la realidad aumentada. Pocas semanas después el furor fue disminuyendo, pero quedó una base de jugadores amplia y fiel a la que el estudio desarrollador del juego, Niantic, ha sabido mantener realizando de forma periódica cambios en la jugabilidad, introduciendo nuevos pokémon y organizando eventos.

Una de las peticiones reiteradas de dicha comunidad de jugadores era la posibilidad de intercambiar pokémon, y Niantic la implementó el mes de junio junto con la opción de hacerse amigo de otros entrenadores, y la respuesta fue un fuerte incremento en los ingresos del juego. John Hanke, director de Niantic, afirmó este verano a The Guardian durante el evento Pokémon Go Fest celebrado en Chicago (EE.UU.) que hay 60 millones de usuarios activos.

Sensor Tower ha informado en su blog que desde la actualización del 19 de junio que llevó al juego la amistad y el intercambio de pokémon los ingresos generados por la app -que, a diferencia de otras, no utiliza monetización invasiva sino que el dinero real sirve para ir más rápido y no es imprescindible para jugar ni subir de nivel- se han incrementado un 39%, lo que supone que los jugadores de Pokémon Go! gastan actualmente 2,5 millones de dólares (algo más de 1,7 millones de euros).