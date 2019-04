Videoanálisis Outward o la travesía del aventurero corriente Outward Un RPG en mundo abierto que puede jugarse en compañía RAÚL ROMERO Lunes, 22 abril 2019, 10:26

Desarrollado por Nine Dots Studio, Outward es un RPG de mundo abierto que podemos jugar en solitario o a pantalla partida, en modo cooperativo local u online.

Así lo presenta su distribuidora, Koch Media: «Outward sitúa a los jugadores no en la piel del típico héroe sino en la de un aventurero corriente, que no ha sido escogido por ninguna profecía. Combinando narrativa (cambiante en cada partida) y supervivencia, los exploradores pueden fracasar. ¡Pero el fracaso no implica el final de la aventura sino un giro en su épica historia!».

«En Outward habitamos un mundo en plena expansión, hostil e insensible, al que haremos frente mediante un sistema de magias con tintes de simulación: un compendio de rituales con los que tirar de poderes sobrenaturales». Sobre éste y otros aspectos del sistema de juego diserta nuestro compañero Raúl en la crítica bajo estas líneas. ¿Habrá sido capaz de sobrevivir en el vasto mundo de Aurai?

Outward está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y compatibles por 39,99 euros.