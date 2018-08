La octava generación de Pokémon llegará a Nintendo Switch en 2019 Concepto de Pokémon RPG para Nintendo Switch / Web Será un juego de rol más tradicional que Pokémon: Let's Go Eeve y Pokémon: Let's Go Pikachu SARA BORONDO Jueves, 2 agosto 2018, 13:25

En noviembre llegaran a Switch sus primeros dos juegos de Pokémon, Pokémon: Let's Go Eeve y Pokémon: Let's Go Pikachu, pero los amantes de los juegos de rol de la franquicia tienen sus miras puestas más allá, en 2019, que será cuando llegue la octava generación de los famosos Pokémon a la consola híbrida de Nintendo.

Let's Go Eeve y Pikachu se considera una reinterpretación simplificada de Pokémon Amarillo, el tercer juego en Occidente de la serie que salió hace veinte años y su aspecto más interesante es su interacción con el juego para móviles Pokémon Go.

Let's Go Eeve y Let's Go Pikachu tendrán pokémon especiales según la edición que se compre, pero no incluirán nuevas especies de pokémon, sino los 151 originales de la isla de Kanto, de ahí que los jugadores tradicionales estén esperando que salga un nuevo juego de rol con la que será octava generación de estos animales imaginarios, lo que sucederá «a finales de 2019» según el informe financiero más reciente de Nintendo.

The Pokémon Company, empresa propietaria de esta franquicia, ya había confirmado que estaba trabajando en un nuevo juego de rol para la consola mixta de Nintendo y había apuntado que saldría a la venta el año que viene, pero no había especificado más la fecha.