Nintendo Switch supera los 5 millones de consolas vendidas sólo en Japón Nintendo Switch / Nintendo La consola híbrida rebasa los 20 millones de unidades en todo el mundo JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:06

Aunque el tifón Jebi (el más virulento en 25 años) haya afectado al logotipo de Nintendo en la fachada de su sede japonesa, la multinacional tiene pocos motivos para el desánimo. Su consola híbrida sigue vendiéndose a un ritmo excepcional, sobre todo si la comparamos con su predecesora (Wii U).

Según datos de Enterbrain y hasta el pasado 2 de septiembre, Nintendo Switch ha vendido 5.007.368 consolas en el país del Sol Naciente. La cifra supone una cuarta parte de las ventas de la máquina a nivel global, por encima de los 20 millones de unidades según el último reporte financiero de la compañía.

La firma de análisis también ha enumerado los juegos más vendidos para Switch en suelo japonés, resultando Splatoon 2 el más demandado (2.621.928 copias). Le siguen Super Mario Odyssey (1.788.228), Mario Kart 8 Deluxe (1.738.502), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (1.065.780) y el reciente Kirby Star Allies (591.721).

Las previsiones más optimistas para Nintendo Switch hablan de 50 millones de máquinas vendidas hasta diciembre de 2019.