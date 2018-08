Nintendo supera los 725 millones de consolas vendidas en su historia Consolas Nintendo / Web 300 millones son de sobremesa y más de 400 son portátiles SARA BORONDO Martes, 14 agosto 2018, 10:23

Desde que salió su primera consola, Nintendo Entertainment Sytem (NES), en 1983, Nintendo ha vendido 727,65 millones de consolas, 300,54 millones de ellas pertenecían a la categoría de sobremesa y el resto (427,11 millones de unidades) a la de portátiles, según los datos que ha hecho públicos la propia empresa.

Entre las consolas de sobremesa la reina de ventas indiscutible fue Wii, con 101,63 millones de unidades vendidas. Nintendo también ha facilitado los datos de los juegos más vendidos de sus últimas consolas, que en el caso de Wii fueron Wii Sports -que se vendía con la consola- (82,85 millones), Mario Kart Wii (37,10 millones), Wii Sports Resort (33,08 millones), New Super Mario Bros. Wii (30,20 millones), Wii Play -que se vendía con un mando de Wii- (28,02 millones), Wii Fit (22,67 millones), Wii Fit Plus (21,13 millones), Super Smash Bros. Brawl (13,27 millones), Super Mario Galaxy (12,77 millones) y Wii Party (9,32 millones).

Más de 60 millones de NES vendidas

NES es la segunda consola de sobremesa más vendida de Nintendo, con 61,91 millones de unidades, seguida de Super Nintendo, con 49,10 millones. Nintendo 64 llegó a los 32,93 millones de consolas, mientras que Game Cube se quedó en los 21,74 millones y Wii U, la consola de sobremesa Nintendo menos vendida, se quedó en 13,56 millones.

Entre de los juegos vendidos en Wii U se sitúa a la cabeza Mario Kart 8 con unos meritorios 8,42 millones de unidades, Super Mario 3D World está en segundo lugar con 5,78 millones, y las demás posiciones en la lista de los 10 más vendidos las ocupan New Super Mario Bros. U (5,77 millones), Super Smash Bros. Para Wii U (5,34 millones), Nintendo Land (5,19 millones), Splatoon (4,93 milones) Super Mario Maker (4 millones), New Super Luigi U (3,03 millones), The Legend of Zelda: The Wind Waker HD (2,26 millones) y Mario Party 10 (2,18 millones).

En el casi año y medio que lleva a la venta Switch lleva vendidas 19,67 millones de consolas. En su caso el ranking lo encabeza Super Mario Odyssey (11,17 millones de unidades vendidas) y completan el resto de la lista Mario Kart 8 Deluxe (10,35 millones), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (9,32 millones), Splatoon 2 (6,76 millones), 1-2-Switch (2,45 millones), Arms (2,01 millones), Kirby Star Allies (1,89 millones), Xenoblade Chronicles 2 (1,42 millones), Donkey Kong Country: Tropical Freeza (1,40 millones) y Mario Tennis Aces (1,38 millones).

La DS está a la cabeza de las consolas portátiles más vendidas de Nintendo

Entre las consolas portátiles DS es la que más ha vendido: 154,02 millones de unidades. Sus juegos más vendidos son New Super Mario Bros. (30,80 millones de unidades), Nintendogs en sus distintas variantes (23,96 millones), Mario Kart DS (23,60 millones), Brain Training: Entrena tu Mente (19,01 millones), Pokémon Diamante y Pokémon Perla (17,67 millones), Pokémon Negro y Blanco (15,64 millones). Más Brain Training del Doctor Kawashima (14,88 millones), Pokémon HeartGold y SoulSilver (12,72 millones), Animal Crossing: Wild World (11,75 millones) y Super Mario 64 DS (11,06 millones).

Las más antiguas Game Boy llegaron a los 118,69 millones y Game Boy Advance alcanzó los 81,51 millones de unidades vendidas. La familia 3DS -que está aún a la venta- ha obtenido 72,89 millones de consolas vendidas. En esta última consola la cabeza de la lista de juegos más vendidos tiene menos diferencias que en otro hardware de Nintendo. Mario Kart 7 ha vendido 17,21 millones de unidades, Pokémon X/Pokémon ocupa el segundo lugar con 16,31 millones seguido muy de cerca con Pokémon Sol y Pokémon Luna con 16,12 millones, Pokémon Rubi Omega y Pokémon Zafiro Alfa (14,10 millones), New Super Mario Bros. 2 (12,70 millones), Super Mario 3D Land (12,12 millones), Animal Crossing: New Leaf (11,78 millones), Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS (9,30 millones), Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna (7,72 millones) y Tomodachi Life (6,25 millones).