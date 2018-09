Nintendo lanzará un pack de Switch con Fortnite Fortnite bundle / Nintendo Incluye 1.000 paVos, la moneda del battle royale de Epic SARA BORONDO Miércoles, 19 septiembre 2018, 12:22

Las fabricantes de consolas preparan de cara a las navidades las ofertas más atractivas para sus consolas, con packs que incluyan algunos de los juegos más apetecibles que hayan salido a la venta los últimos meses. Este año sin duda ha sido el de Fortnite Battle Royale, el juego de Epic que pone a cien jugadores en una isla desierta a combatir hasta que solo quede uno y en el que pueden luchar con armas de fuego o cuerpo a cuerpo y defenderse construyendo edificaciones.

PlayStation 4 ya se vende con Fortnite Battle Royale desde el pasado mes de junio y se rumorea que Microsoft podría lanzar uno parecido para Xbox One, aunque no hay nada confirmado. Quien sí informó ayer de que se sube al carro del Battle Royale de Epic fue ayer Nintendo. Primero Nintendo of America informó del Fortnite-Double Helix Bundle, a la venta en Estados Unidos con el juego completo y, poco después, Nintendo España anunció en Twitter una edición especial de Fortnite para Nintendo Switch que incluye objetos especiales dentro del juego y 1.005 paVos, la moneda de Fortnite Battle Royale que sirve para comprar aspectos diferentes para los personajes y las armas y complementos del juego.