Nintendo demanda a dos páginas que alojaban juegos piratas Super Mario Bros. / Nintendo Una de ellas ha cerrado y la otra ha eliminado los juegos de la empresa japonesa SARA BORONDO Miércoles, 25 julio 2018, 11:42

Nintendo es una de las empresas más activas en la lucha contra la piratería y los últimos años ha iniciado en diversas ocasiones acciones judiciales contra quienes ganaban dinero con versiones piratas de sus juegos. Recientemente ha demandado ante los tribunales de Arizona a las páginas LoveROMs.com y LoveRETRO.com por «reproducir, distribuir y usar públicamente» ROMs (versiones ilegales) de sus títulos clásicos, según ha informado torrentfreak.com.

Las ROM se utilizan para emular videojuegos clásicos como si se tratara de las consolas antiguas en las que salieron originariamente. En ocasiones se utilizan para que no se pierdan definitivamente esos títulos, pero Nintendo considera en su demanda que este no es el caso y que quienes gestionaban las webs no eran aficionados, sino que conocían a fondo el trabajo de Nintendo y la industria del videojuego.

Ambas webs recibían 17 millones de visitantes al mes, por lo que considera pueden haberle causado importantes daños económicos y pide una indemnización de cien millones de dólares (85,6 millones de euros), así como el cierre de ambos sitios y que el operador de las webs revele de dónde han salido las ROM.

LoveROM y LoveRETRO, alega Nintendo, no tenían derechos de autor sobre los juegos que ofrecían a sus usuarios, y utilizaban indebidamente logotipos y personajes de marca registrada por la empresa japonesa: en total, 140 juegos con derechos de autor y 40 marcas registradas. De momento, ambas páginas han cerrado, con lo que se ha cumplido parte de las peticiones de Nintendo.